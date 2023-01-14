«Эвертон» не выигрывает 9 матчей. У команды Лэмпарда 1 победа и 10 поражений с октября

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Саутгемптон Футбол

«Эвертон» продлил серию без побед до 9 матчей, уступив «Саутгемптону» (1:2) в 20-м туре АПЛ.

В последний раз команда Фрэнка Лэмпарда побеждала 22 октября – тогда был разгромлен «Кристал Пэлас» (3:0). С тех пор у нее 2 ничьих и 7 поражений.

Начиная с 9 октября «ириски» проиграли 10 раз, дважды сыграли вничью и 1 раз победили. Далее они встретятся с «Вест Хэмом» – это случится 21 января.

Также «Эвертон» проиграл 4 домашних матча в АПЛ впервые с сентября 1958 года.

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18 комментариев

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fallout
давай уже, досвиданья!!!!
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Его Величество Златан
На самом деле у Эвертона последние сезоны хороший подбор игроков, а вот тренеры не вывозят его
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Evgen_Hazard
Ответ Алекс Мелкумян
Пора уже вылетать, более бездарной траты денег и тренерских ресурсов не припомню, клуб как будто проклят после ухода Мойеса
Клуб Мойеса примерно там же, даже хуже. И это в составе у них 100 миллионный Райс
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Халид Бин Валид
Лемпард - тренер так себе.
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Juve storia di un grande amore
Даа... Кто же знал, что после дня рождения, я не увижу как Эвертон выигрывает. Класс
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corazón blanco
Ответ Михаил Дьяконов
Эвертон, конечно, клуб-загадка. В трансферы вливают, но все они какие-то неочевидные. А Лэмпарду пора в ЧШ
Вест Хэм примерно того же поля ягода.
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Xm.md
Я уже думал его давно уволили
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ManUtd8082
А помните как фанаты Челси пару лет назад кричали что Лэмпард новый САФ 🤣
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headmaster
Эвертону надо или очищение шипом пройти, либо же увольнять Лэмпарда, причем уже сейчас. Время у него было, трансферы тоже. Одного нет - результатов
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tackle by Moore
Ответ Jack Daniels
все давно идет к увольнению лэмпса, но я не могу представить тренера, кроме эллардайса, который смог бы в этом эвертоне что то придумать
Аллардайс к ним не поедет, он обиделся когда они его уволили чтобы Марко Силву назначить. Хотя Биг Сэм с ними чуть в еврокубки не заскочил
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Зинедин Седан
Не зря же у него 150 iq.Умничка одним словом
+1
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Inside 88 LW
Низ таблицы АПЛ:
ВХ, Саутгемптон, Эвертон.
Это сильно...
+7
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Алекс Мелкумян
Пора уже вылетать, более бездарной траты денег и тренерских ресурсов не припомню, клуб как будто проклят после ухода Мойеса
+43
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+42
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tackle by Moore
Вот тренер, вот это настоящий тренер!
+13
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LIBerly
Лэмпарда в Челси!
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Михаил Дьяконов
Эвертон, конечно, клуб-загадка. В трансферы вливают, но все они какие-то неочевидные. А Лэмпарду пора в ЧШ
+19
-1
+18
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Evgen_Hazard
Нога в ногу идет с родным клубом! Сердце Челси!
+6
-2
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Jack Daniels
все давно идет к увольнению лэмпса, но я не могу представить тренера, кроме эллардайса, который смог бы в этом эвертоне что то придумать
+11
-1
+10
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