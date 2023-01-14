«Эвертон» не выигрывает 9 матчей. У команды Лэмпарда 1 победа и 10 поражений с октября
«Эвертон» продлил серию без побед до 9 матчей, уступив «Саутгемптону» (1:2) в 20-м туре АПЛ.
В последний раз команда Фрэнка Лэмпарда побеждала 22 октября – тогда был разгромлен «Кристал Пэлас» (3:0). С тех пор у нее 2 ничьих и 7 поражений.
Начиная с 9 октября «ириски» проиграли 10 раз, дважды сыграли вничью и 1 раз победили. Далее они встретятся с «Вест Хэмом» – это случится 21 января.
Также «Эвертон» проиграл 4 домашних матча в АПЛ впервые с сентября 1958 года.
ВХ, Саутгемптон, Эвертон.
Это сильно...