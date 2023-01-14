Де Дзерби про 3:0 с «Ливерпулем»: «Ожидали другой расстановки, но отлично перестроились. «Брайтон» – фантастическая команда»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:0).

– Мы очень рады результату, качеству игры. Мы ожидали другой тактической расстановки соперника, но у нас получилось отлично перестроиться. У меня фантастическая команда фантастических игроков, и для меня большая честь работать с ними.

– Сейчас «Ливерпуль» находится ниже «Брайтона» в таблице.

– Я не хочу говорить о таблице. У нас есть цель в конце сезона. Сейчас нам предстоит сыграть еще 20-21 матч, и мы должны сосредоточиться только на этом, – сказал тренер «Брайтона». 

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7 комментариев

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corazón blanco
Ответ rigobersong
Очень сложно твое писанину воспринимать:) Из серии. Надо сходить за хлебом. Обулся, оделся, вышел из дома, пошел в пятерочку, купил хлеба, вернулся домой, разделся, сделал себе бутерброд:))
Извини, что не получается составлять сложносочиненные предложения, наполненных смыслом со словом кринж, фк мем и что ты там ещё используешь. Это действительно не мой уровень.
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rigobersong
Ответ corazón blanco
А почему физрук? Поттеру очень многое не удаётся в Челси, но тут много факторов. Аномальное количество травм, давление, Чалоба и многие другие. Ведь при Поттере Брайтон тоже играл шикарно, а Де Дзерби пришёл и продолжил его дело. Но называть Грэма физруком преждевременно. Де Дзерби во всех клубах начинает хорошо. Тоже очень толковый тренер и тут респект руководству Брайтон, что попали в яблочко и нашли отличную замену.
Очень сложно твое писанину воспринимать:) Из серии.

Надо сходить за хлебом. Обулся, оделся, вышел из дома, пошел в пятерочку, купил хлеба, вернулся домой, разделся, сделал себе бутерброд:))
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Брайтон наварил 20ку на физруке, и подписал топового тренера:)
А почему физрук? Поттеру очень многое не удаётся в Челси, но тут много факторов. Аномальное количество травм, давление, Чалоба и многие другие. Ведь при Поттере Брайтон тоже играл шикарно, а Де Дзерби пришёл и продолжил его дело. Но называть Грэма физруком преждевременно. Де Дзерби во всех клубах начинает хорошо. Тоже очень толковый тренер и тут респект руководству Брайтон, что попали в яблочко и нашли отличную замену.
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V Galperin
Дзерби умеет очень хорошо работать с молодыми игроками, в Сассуоло, Шахтере при нем выросло в приличных мастеров много молодежи. В Брайтоне он похоже нашёл свою команду, состоящую из недавно незнакомых ноунеймов, но имеющих талант и желающих работать и следовать его тактике. Будет жаль если после этого сезона их распродадут.
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Арман Мартиросян
Уважение Брайтону. Несмотря на свои ресурсы уже в который год играют в топовый атакующий футбол.
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Okaka
Блум и Поттер отличную почву подготовили для итала
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rigobersong
Брайтон наварил 20ку на физруке, и подписал топового тренера:)
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