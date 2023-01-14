Де Дзерби про 3:0 с «Ливерпулем»: «Ожидали другой расстановки, но отлично перестроились. «Брайтон» – фантастическая команда»

прокомментировал победу над « » (3:0).

– Мы очень рады результату, качеству игры. Мы ожидали другой тактической расстановки соперника, но у нас получилось отлично перестроиться. У меня фантастическая команда фантастических игроков, и для меня большая честь работать с ними.

– Сейчас «Ливерпуль» находится ниже «Брайтона» в таблице.

– Я не хочу говорить о таблице. У нас есть цель в конце сезона. Сейчас нам предстоит сыграть еще 20-21 матч, и мы должны сосредоточиться только на этом, – сказал тренер « ».