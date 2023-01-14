Хаманн о голе Бруну: «Как его засчитали? Самое нелепое решение, что я когда-либо видел. Верните нам наш футбол»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Дитмар Хаманн премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о голе Бруну Фернандеша.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Как вообще этот гол засчитали? Это самое нелепое решение, которое я когда-либо видел.

Верните нам наш футбол», – написал немец.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»

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47 комментариев

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Alex Pron
По классике: А помните как в стародавние времена вы, там, а у вас. Да уж такого не было! Есть моменты в которых можно поспорить, а здесь абсолютное большинство и даже среди болел МЮ согласны, что гол нельзя было засчитывать.
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ManUtd8082
Ответ Мансур Мадаев
Поэтому только два Кубка лч)
За то у МЮ будет шанс поиграть в ЛЧ в след году в отличие от ливерных колбас. Следил бы за своим клубом🤣 а то вы там проигрываете борьбу за топ 8. Там Брайтон клоппом пол вытирает
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SurrealTaki
Самое нелепое решение - это что-то спрашивать у игроков Ливерпуля насчёт Юнайтед, ответ в 99% процентах предсказуем
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Сергей MiKi3iP
И ради интриги Арсеналу не дали пробить пенальти в матче против Ньюкасла
ну так я не говорю что есть явный фаворит , но явно интрига сильнее когда обе команды теряют очки
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Мансур Мадаев
Ответ ManUtd8082
Ваш футбол как раз таки вернулся. МЮ возвращается на вершину. МЮ и есть английский футбол
Поэтому только два Кубка лч)
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yarmuck
Ответ ManUtd8082
Ваш футбол как раз таки вернулся. МЮ возвращается на вершину. МЮ и есть английский футбол
На какую вершину?? Они что возглавили турнирную таблицу? Смешно!
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Висита Эльмурзаев
Ответ ManUtd8082
Ваш футбол как раз таки вернулся. МЮ возвращается на вершину. МЮ и есть английский футбол
ахахаха, в очередной раз возвращается 😂😂
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John Snow
Ответ ManUtd8082
Ваш футбол как раз таки вернулся. МЮ возвращается на вершину. МЮ и есть английский футбол
Согласен. Надеюсь Арсенал и МЮ скинут Сити в погоне за титулом и разыграют его друг с другом
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CyberUnited
Ответ Niko [Ars]
Причём тут хейтер/не хейтер Объективно, судьи в Англии плохо работают и результативно ошибаются в матчах абсолютно всех команд, но сегодняшний прецедент это что-то новенькое
Я согласен насчет судей в англии, но человек пишет, что когда судьи ошибаются в пользу других команд - это просто судейская оплошность, но когда ошибаются в пользу мю - то "мю тащат судьи"))
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1989/90
Кстати что этот хаман может сказать по недавнему матчу с волками?
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1989/90
Чё ещё может сказать ливерный?! Конечно он против чтобы МЮ вообще какие либо голы засчитывали. Вы лучше бы спросили у этого хамана сколько он раз выйгрывал АПЛ.
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Niko [Ars]
Ответ Сергей MiKi3iP
И ради интриги Арсеналу не дали пробить пенальти в матче против Ньюкасла
Да
Просто Арсенал ещё слишком юн, чтобы это осознать
Повзрослеет - поймет
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Yakubov Miralisher
Ответ Эксперт со спортса
Голы ливера с офсайдов вспоминать он конечно же не будет)))
Намного спорные голы были у ливера,чем этот
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Niko [Ars]
Ответ CyberUnited
Да-да, у мю за два года эти судьи отняли уйму голов, засчитывали голы в наши ворота, когда соперникик откровенно играли руками или нарушали, но впервые за долгое время, эпизод трактовали в нашу пользу и хейтеры тут же повылазили.
Причём тут хейтер/не хейтер
Объективно, судьи в Англии плохо работают и результативно ошибаются в матчах абсолютно всех команд, но сегодняшний прецедент это что-то новенькое
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therealgreenman
Ответ Lavinka
МЮ не был на вершине ? Если вам мало лет и вы чего то не знаете то есть гугл и википедия .
Зачем ты с дилетантами диалог начинаешь? если он не знает историю клуба

Для него может футбол начался с 19/20 года, с первым чемпионством Ливерпуля в истории Англии
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Yakubov Miralisher
Ответ YSIMY
Все сразу забыли, сколько было таких моментов у сити)))плачьте своими голубыми слезами , хейтеры
в точку, Пеп сам много раз использовал такие приемы
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ronnych
Ответ ManUtd8082
Ваш футбол как раз таки вернулся. МЮ возвращается на вершину. МЮ и есть английский футбол
Согласен. Возвращается судейский МЮ времен Фергюсона, когда в каждом втором матче против топов, судьи тащили МЮ
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dnssda
100% неверное решение, определенно гол не должны были засчитывать.
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хавбек+
Хамман дело говорит, учитывая наличие ВАР решение позорное в одном ряду с пенкой Щесного на мундиале))
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Zlatan Ibra
Ответ wade_06
Зачем разбирать эпизод, можно ведь просто написать чепуху. В момент паса Салах находился в офсайде, но получил мяч НЕ от того кто делал передачу, а от защитника, который акцентированно пытался прервать передачу головой. Проанализируй это в своей гениальной голове.
Сегодня в точно такой же ситуации оказался МЮ, но офсайд зафиксировали)
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Zlatan Ibra
Ответ damondiamond
Был один момент в игре с Шахтёром, когда Стерлинг пенальти нарисовал, - вот это да, а это просто спорный эпизод, которых овер много
Это когда его сам Сатана за ногу схватил чз газон?)))
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saintyshka
Ответ ManUtd8082
Ваш футбол как раз таки вернулся. МЮ возвращается на вершину. МЮ и есть английский футбол
Слишком Вы самоуверенны, ваш футбол история. А сейчас небольшой всплеск
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wade_06
Ответ Sevuska
Самое нелепое было на прошлой неделе , когда Салах сам забил будучи в чистом офсайде ! Ах , да , это же Ливерпуль забил ….
Зачем разбирать эпизод, можно ведь просто написать чепуху. В момент паса Салах находился в офсайде, но получил мяч НЕ от того кто делал передачу, а от защитника, который акцентированно пытался прервать передачу головой. Проанализируй это в своей гениальной голове.
+2
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Donald J. Trump
Вернуть Хамиану что ? Времена, когда голы забивали рукой, с левых пенальти и т.д.? Пока что только Клоп возвращает Ливерпулю те времена, снова опуская порт во 2-й десяток АПЛ.
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CyberUnited
Ответ Давид Agabekyan
МЮ тащат судьи. Вот что вернулось. Это классика английского футбола
Да-да, у мю за два года эти судьи отняли уйму голов, засчитывали голы в наши ворота, когда соперникик откровенно играли руками или нарушали, но впервые за долгое время, эпизод трактовали в нашу пользу и хейтеры тут же повылазили.
+1
-1
0
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