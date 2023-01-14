Хаманн о голе Бруну: «Как его засчитали? Самое нелепое решение, что я когда-либо видел. Верните нам наш футбол»
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о голе Бруну Фернандеша.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.
«Как вообще этот гол засчитали? Это самое нелепое решение, которое я когда-либо видел.
Верните нам наш футбол», – написал немец.
Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»
Просто Арсенал ещё слишком юн, чтобы это осознать
Повзрослеет - поймет
Объективно, судьи в Англии плохо работают и результативно ошибаются в матчах абсолютно всех команд, но сегодняшний прецедент это что-то новенькое
Для него может футбол начался с 19/20 года, с первым чемпионством Ливерпуля в истории Англии