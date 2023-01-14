Хаманн о голе Бруну: «Как его засчитали? Самое нелепое решение, что я когда-либо видел. Верните нам наш футбол»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о голе .

Хавбек « » поразил ворота « » (2:1) в 20-м туре . В ходе результативной атаки форвард находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Как вообще этот гол засчитали? Это самое нелепое решение, которое я когда-либо видел.

Верните нам наш футбол», – написал немец.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»