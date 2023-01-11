Сантьяго Канисарес: «Феликс талантлив, но должен изменить характер. Жоау воротит нос, когда не в старте, он не сделал ни шага, чтобы стать лидером «Атлетико»

Теги Атлетико Сантьяго Канисарес Ла Лига Диего Симеоне Жоау Феликс Футбол

Сантьяго Канисарес поделился мнением о том, почему Жоау Феликс не заиграл на топ-уровне в «Атлетико».

«В ситуации с Жоау Феликсом нет вины клуба. Напротив: они оказали ему доверие, которого, возможно, он не заслуживал, они купили его за целое состояние. У него есть талант, но он должен изменить свой характер. 

Частично вина лежит на Симеоне из-за того, что он не смог использовать Жоау Феликса. Теперь самое важное, на что может рассчитывать тренер, – это воля игрока, а он никогда не был достаточно скромен, чтобы преодолевать трудные моменты.

Когда он не видит себя в стартовом составе, он воротит нос. Видя, что он не лидер команды, он не сделал ни шага к тому, чтобы им стать», – сказал бывший вратарь сборной Испании

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9 комментариев

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vrazrez
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Талантливый капризный переросток
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Акира_1
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Ответ porosenochek
На ближайшее время Феликс будет проблемой Челси...
А в чем проблема? Заиграет окей, нет вернётся назад. Всё равно в этом сезоне Челси уже не за что не борется. А деньги для Боэли не важны. 🤷‍♂️
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Direct free kick
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Ответ Андрей Хан
Каким образом этот по сути еще футбольный сопляк станет лидером в команде, где значительная часть - это матерые волчары-костоломы, которые с Симеоне вместе прошли огонь, воду и футбольные окопы?
Он пришёл в Атлетико, когда многие старожилы как раз ушли
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Андрей Хан
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Каким образом этот по сути еще футбольный сопляк станет лидером в команде, где значительная часть - это матерые волчары-костоломы, которые с Симеоне вместе прошли огонь, воду и футбольные окопы?
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ZaSvabody
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Характер в таком возрасте не меняется. Но можно подобрать клуб, в котором его особенности будут гораздо лучше учтены.
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Barsa! bolshe chem klub
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О Канисарес....

Как редко он появляется в СМИ.
Выиграл ЛЧ и кубок УЕФА.

Два раза подряд с Бенитесом выходили в финал ЛЧ.

ТОГДА "Летучие мыши" были огого...
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porosenochek
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На ближайшее время Феликс будет проблемой Челси...
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Amalfitano
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К него есть талант, но нет характера. Он играет только на чистых мячах и практически не ведёт борьбу. Если в ближайшие несколько лет не сможет проявить себя как игрока за которого отвалили более 100 мульоов - его ждёт Турция или середняки апл.
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Пако
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Чем-то напоминает манерами одного своего земляка.
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