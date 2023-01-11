Сантьяго Канисарес: «Феликс талантлив, но должен изменить характер. Жоау воротит нос, когда не в старте, он не сделал ни шага, чтобы стать лидером «Атлетико»

поделился мнением о том, почему Жоау Феликс не заиграл на топ-уровне в « ».

«В ситуации с нет вины клуба. Напротив: они оказали ему доверие, которого, возможно, он не заслуживал, они купили его за целое состояние. У него есть талант, но он должен изменить свой характер.

Частично вина лежит на Симеоне из-за того, что он не смог использовать Жоау Феликса. Теперь самое важное, на что может рассчитывать тренер, – это воля игрока, а он никогда не был достаточно скромен, чтобы преодолевать трудные моменты.

Когда он не видит себя в стартовом составе, он воротит нос. Видя, что он не лидер команды, он не сделал ни шага к тому, чтобы им стать», – сказал бывший вратарь сборной .