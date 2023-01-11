Эрик тен Хаг: «Ман Сити» в лучшей форме – сложный соперник для всех. «МЮ» должен показать свою лучшую игру, иначе у нас не будет ни единого шанса»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» примет «горожан» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч состоится 14 января. 

«Я думаю, мы можем бороться с любой командой. Конечно, когда «Ман Сити» находится в лучшей форме, это сложный соперник для всех.

Но мы должны показать свою лучшую игру, тогда у нас будет шанс. Если мы этого не сделаем, как в гостях у «Сити» («МЮ» уступил со счетом 3:6 – прим.), у нас не будет ни единого шанса.

От нас зависит, чтобы у нас была хорошая команда, правильное сотрудничество, правильное отношение к делу. Нам нужен победный настрой в субботу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев

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Камбоджа Иванов
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
После ухода балласта и МЮ набрал ход... Ну а Сити почти всегда на ходу Игра предстоит интересная. Я лично буду болеть за Манчестер
Да о каком ходе вы пишите под каждым постом, который связан с МЮ? Все так вдохновлены победами над Ноттингемом (15 место), Вульверхэмптоном (19) и Борнмутом (16)?
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Алекс Мелкумян
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Ответ Aleksey Yashin
Пеп сказал, что у него есть нелепые тактические идеи к матчу, так что шансы имеются. Главное самому не намудрить)
Да он всегда говорит что-то в таком ключе чтобы расслабить соперника, мол ой какие вы сильные, а я вот что то дурачок, щас намудрю что-то, эх. Потом выходит МС и спокойно, без нервов укатывает соперника. Только если он проигрывает вот тогда будут злые и токсичные комментарии что судья дурак, соперник только играл в обороне и т.д. 100% уверен что если МЮ победит, Пеп не будет посыпать голову пеплом и признавать поражение, а набросится и будет пенять на что угодно, кроме игры)
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DolJun
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Ответ Данил Луговский
а если Пеп выиграл челси, больнее всего Должуну
а если я написал правдивый коммент - больнее всего данилке)
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Камбоджа Иванов
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Для вас сложным соперником будет и МС в плохой форме...
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Barsa! bolshe chem klub
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После ухода балласта и МЮ набрал ход...
Ну а Сити почти всегда на ходу

Игра предстоит интересная.
Я лично буду болеть за Манчестер
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Диер Ташкент
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В прошлой встрече МЮ только выстраивалась, небыло Каземиро. Сейчас дела получше. Надеюсь, МЮ даст бой и будет интересная встреча
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Назар Игорь
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Даже если МЮ покажет свой лучший футбол в сезоне шансов против горожан маловато. Машину не остановить.
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Aleksey Yashin
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Пеп сказал, что у него есть нелепые тактические идеи к матчу, так что шансы имеются. Главное самому не намудрить)
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Яйца Тен Хага
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МЮ 4- 0 МС
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Диер Ташкент
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Ответ DolJun
увы, тен хаг в этой паре ни на что не влияет. ведь если сити выиграл - пеп молодец, если проиграл - то значит проиграл сам себе.
😁 по версии сторонников Пепа...
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oborit
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ЭТХ и МЮ удачи и фарта в дерби. Надеюсь МЮ даст бой МС и выйдет победителем.
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Данил Луговский
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Ответ DolJun
увы, тен хаг в этой паре ни на что не влияет. ведь если сити выиграл - пеп молодец, если проиграл - то значит проиграл сам себе.
а если Пеп выиграл челси, больнее всего Должуну
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Abubakr Ibadullaev
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Гланое для ЭТХ-а не боятся и поставить четкий и ясный футбол, в прошлой их встрече он с этой задачей не справился и был наказан.Удачи Манкунианцам!
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Bartez1986
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Без аппетитной саудовской ягодки МЮ выиграл 6 матчей подряд. Совпадение?
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DolJun
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увы, тен хаг в этой паре ни на что не влияет. ведь если сити выиграл - пеп молодец, если проиграл - то значит проиграл сам себе.
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