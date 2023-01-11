Эрик тен Хаг: «Ман Сити» в лучшей форме – сложный соперник для всех. «МЮ» должен показать свою лучшую игру, иначе у нас не будет ни единого шанса»
Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед» примет «горожан» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч состоится 14 января.
«Я думаю, мы можем бороться с любой командой. Конечно, когда «Ман Сити» находится в лучшей форме, это сложный соперник для всех.
Но мы должны показать свою лучшую игру, тогда у нас будет шанс. Если мы этого не сделаем, как в гостях у «Сити» («МЮ» уступил со счетом 3:6 – прим.), у нас не будет ни единого шанса.
От нас зависит, чтобы у нас была хорошая команда, правильное сотрудничество, правильное отношение к делу. Нам нужен победный настрой в субботу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Ну а Сити почти всегда на ходу
Игра предстоит интересная.
Я лично буду болеть за Манчестер