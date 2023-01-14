«Зенит» летом предлагал Дзюбе контракт на 2 млн евро в год, в Саудовской Аравии давали 3 млн
«Зенит» летом предлагал Артему Дзюбе контракт на сумму около 2 млн евро в год с учетом бонусов.
«Артем отказался от предложения питерского клуба, так же как и от предложения от команды из Саудовской Аравии на сумму 3 миллиона в год.
Дзюбу не интересовали деньги, как и в текущее трансферное окно, у него были другие приоритеты – он хотел новых вызовов», – сообщил Sport24.ru источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, Дзюба в августе 2022 года после ухода из «Зенита» подписал контракт с «Адана Демирспор».
Он покинул турецкий клуб в ноябре, забив 1 гол в 5 матчах. Сейчас 34-летний форвард пребывает в статусе свободного агента.
Занавес...
Есть вариант, что у Дзюбы преждевременно начался кризис среднего возраста, но обычно накрывает ближе к 40 :)