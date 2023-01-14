«Зенит» летом предлагал Дзюбе контракт на 2 млн евро в год, в Саудовской Аравии давали 3 млн

« » летом предлагал Артему Дзюбе контракт на сумму около 2 млн евро в год с учетом бонусов.

«Артем отказался от предложения питерского клуба, так же как и от предложения от команды из Саудовской Аравии на сумму 3 миллиона в год.

Дзюбу не интересовали деньги, как и в текущее трансферное окно, у него были другие приоритеты – он хотел новых вызовов», – сообщил Sport24.ru источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Дзюба в августе 2022 года после ухода из «Зенита» подписал контракт с «Адана Демирспор».

Он покинул турецкий клуб в ноябре, забив 1 гол в 5 матчах. Сейчас 34-летний форвард пребывает в статусе свободного агента.