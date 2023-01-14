«Зенит» летом предлагал Дзюбе контракт на 2 млн евро в год, в Саудовской Аравии давали 3 млн

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Футбол

«Зенит» летом предлагал Артему Дзюбе контракт на сумму около 2 млн евро в год с учетом бонусов.

«Артем отказался от предложения питерского клуба, так же как и от предложения от команды из Саудовской Аравии на сумму 3 миллиона в год.

Дзюбу не интересовали деньги, как и в текущее трансферное окно, у него были другие приоритеты – он хотел новых вызовов», – сообщил Sport24.ru источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Дзюба в августе 2022 года после ухода из «Зенита» подписал контракт с «Адана Демирспор».

Он покинул турецкий клуб в ноябре, забив 1 гол в 5 матчах. Сейчас 34-летний форвард пребывает в статусе свободного агента.

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38 комментариев

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Иван Шуткин
Я предлагал ему 1200 в день кладовщиком в Мурманске , он тоже отказался , совсем зажрался
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бускетс
Ответ nick-basil
Ну и надо двигать в Зенит. Сейчас самое то. А потом видно будет. Всем
И на кой он в Зените сейчас?
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tolstiy
Но он уехал в турцию за 1 миллион.... 🤣🤣🤣🤣 кто новости придумывает?
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бускетс
Новый вызов - свободный агент
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Виктор
Он до отъезда в основу не попадал, а тут 2 млн... Источник, не смеши мои тапки.
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Сергей Раевский
Сейчас и ляма не дадут))
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nick-basil
Ну и надо двигать в Зенит. Сейчас самое то. А потом видно будет. Всем
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Валера, уходи!!!
В конце должна быть подпись: На правах рекламы
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Сибирский литовец
Кусает теперь себе и себя, что в Зените не остался . Теперь никому не нужен
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Do Cent
Депутаты не продаются! Ответил Дзюба.
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Dinamik1
Жлобство вот характерная черта дзюбы и обеливать его не надо.
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Фут.Боль
Ответ Иван Рыбаков
Там по тегу Зенита есть пост по этому поводу, если хотите почитайте.
И что там читать? Что у Аршавина на этот счет другая информация. Все! Это собственно вы и скопировали, а какая именно другая, а кто ж знает.
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Любовь Мелехова
Источник, знакомый с ситуацией, это его агент. Что только не придумает, чтобы пристроить этот неликвид.
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Сергей К
"Дзюбу не интересовали деньги"
Занавес...
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Мукунку хороший
Ответ Ходор
А что же хотел Артем?
Свободы)))
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Мукунку хороший
Ответ Злодей Спб
Ничоси :) А сколько же он тогда хотел, раз не договорились? Про новые вызовы - это бред, всё и всегда решают бабки. Есть вариант, что у Дзюбы преждевременно начался кризис среднего возраста, но обычно накрывает ближе к 40 :)
У него кризис с 20- ти)
+1
0
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Мукунку хороший
Не надо про дзюбу.. он неприятен и неинтересен,.
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-2
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Иван Рыбаков
Ответ Ваня Колобов
Какая? Поведайте.
Там по тегу Зенита есть пост по этому поводу, если хотите почитайте.
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-2
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Арсений Элин
А сейчас никуда не берут...
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Назар Игорь
Дзюбу не интересуют деньги, счастливый человек.
0
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Ваня Колобов
Ответ Иван Рыбаков
У Аршавина на этот счёт другая информация.
Какая? Поведайте.
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Никому_никабельный
Новость из разряда "Что бы помнили"?
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Злодей Спб
Ничоси :) А сколько же он тогда хотел, раз не договорились? Про новые вызовы - это бред, всё и всегда решают бабки.

Есть вариант, что у Дзюбы преждевременно начался кризис среднего возраста, но обычно накрывает ближе к 40 :)
+1
0
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Victor NT
Напомню, что данное издание спорт24, которое я добавил в чёрный список, до этого придумало мнение Тимощука насчёт СВО на Украине. После этих лицемерных фантазий и лжи, к данному изданию отношение как нашкодившему школьнику, который списывает на всё что угодно, кроме себя и своих необдуманных действий.
+11
0
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Faust Doc
Артёму звонили из АПЛ, но руки были заняты...)))
+4
-2
+2
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