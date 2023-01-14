Каземиро: «Ман Сити», возможно, показывал лучший футбол в мире в последние годы. Но «МЮ» в хорошей форме. Надеюсь, победим»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Каземиро Футбол

Каземиро надеется, что «Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити» в дерби.

– Это будет большой матч против отличной команды. В последние годы «Ман Сити», возможно, показывал лучший футбол в мире.

Но мы, как и всегда, очень воодушевлены, учитывая, что сейчас мы в хорошей форме. Знаем, что нас ждет тяжелый матч против сильной команды, но, надеюсь, мы победим.

– В случае победы «Ман Юнайтед» выйдет на 3-е место в таблице и будет всего на одно очко отставать от «Ман Сити». Как вы считаете, команда способна на это?

– Как я уже сказал, мы знаем, насколько сложный матч нас ждет, учитывая, какая сильная это команда. У них отличный тренер. Мы знаем, что в футболе возможно все. Мы сыграем дома, и поддержка фанатов будет очень важным фактором. Нужно, чтобы фанаты были с нами до конца.

Мы с нетерпением ждем эту игру. Мы, «Манчестер Юнайтед», сыграем дома, поэтому мы должны показать соответствующий футбол и действовать спокойно.

Конечно, это большой матч, но мы должны смотреть на него как на возможность взять еще три очка. Нужно думать о трех очках. Надеюсь, мы добьемся победы, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 14 января, «Ман Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:30 по московскому времени.

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8 комментариев

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rigobersong
Ответ corazón blanco
Каземиро именно тот человек, который может помочь Юнайтед перевесить чашу весов в свою пользу. Лучший опорник в мире. При переезде, все говорили, что он едет просто на большую пенсию с отличным контрактом на 5 лет. Потом, что он не может выиграть у Мактоминей конкуренцию) Но Тен Хаг постепенно вводил Каземиро в игру и сейчас он один из лидеров клуба, просто забрал центр под свое владение. Но он прекрасен не только как разрушитель, он ещё очень хорош в создании, с культурой паса и отличным ударом, да и на втором этаже играет здорово.
Лучший опорник:)🤣🤣🤣 Тебе на выступление Петросяна разогревать:))
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yurchik07
Может я ошибаюсь(дай бог,чтобы я ошибался)но Мю ещё рано тягаться с такими монстрами.Ничья и то будет за счастье.
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f0rmoceft
Ответ corazón blanco
Каземиро именно тот человек, который может помочь Юнайтед перевесить чашу весов в свою пользу. Лучший опорник в мире. При переезде, все говорили, что он едет просто на большую пенсию с отличным контрактом на 5 лет. Потом, что он не может выиграть у Мактоминей конкуренцию) Но Тен Хаг постепенно вводил Каземиро в игру и сейчас он один из лидеров клуба, просто забрал центр под свое владение. Но он прекрасен не только как разрушитель, он ещё очень хорош в создании, с культурой паса и отличным ударом, да и на втором этаже играет здорово.
Да, помню все эксперты говорили, что это провал, что МЮ развели))
+2
-1
+1
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corazón blanco
Каземиро именно тот человек, который может помочь Юнайтед перевесить чашу весов в свою пользу. Лучший опорник в мире. При переезде, все говорили, что он едет просто на большую пенсию с отличным контрактом на 5 лет. Потом, что он не может выиграть у Мактоминей конкуренцию) Но Тен Хаг постепенно вводил Каземиро в игру и сейчас он один из лидеров клуба, просто забрал центр под свое владение. Но он прекрасен не только как разрушитель, он ещё очень хорош в создании, с культурой паса и отличным ударом, да и на втором этаже играет здорово.
+12
-4
+8
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Галым Нуркеев
Каземиро в составе - залог успеха!
+4
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Александра Александрова
Даже Каземиро признает, что Сити играет в лучший футбол мира , это не кубки кашшаи выигрывать !
+2
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CyberUnited
Наличие Каза может зарешать в этот раз.
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QWertY
Каз бистяра
+3
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+2
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