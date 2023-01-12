Аллегри перед «Наполи»: «Я тренер, но так сложилось по воле случая. А Спаллетти – лучший, когда дело касается обучения футболу. Очень его уважаю»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от игры с «Наполи».

Команды встретятся 13 января в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Команда чувствует себя хорошо, мы работали три дня и находимся во вполне неплохой форме.

В футболе есть такое правило: то, что ты делаешь во время матча, на следующий день ничего не значит. Нам нужно вести себя сдержанно и усердно трудиться. Нам еще многое предстоит улучшить для того, чтобы достичь цели – попасть в Лигу чемпионов.

Это будет хорошая игра, славный футбольный вечер на заполненном стадионе. Но этот матч не станет решающим. И он важнее для «Наполи», чем для нас.

Мы встречаемся с лучшей командой лиги, об этом говорит таблица. «Наполи» – главный претендент на победу в чемпионате, у него 44 очка и только одно поражение. Это техничная, хорошо подготовленная команда. Лучано Спаллетти – лучший тренер и преподаватель, что мы и наблюдаем. Я отношусь к нему с большим уважением.

Я тоже тренер, но так сложилось по воле случая, я должен был заниматься чем-то другим. Лучано же очень, очень хорош, он лучший, когда дело касается обучения футболу», – заявил Аллегри.