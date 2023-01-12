Аллегри перед «Наполи»: «Я тренер, но так сложилось по воле случая. А Спаллетти – лучший, когда дело касается обучения футболу. Очень его уважаю»

Теги Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от игры с «Наполи».

Команды встретятся 13 января в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Команда чувствует себя хорошо, мы работали три дня и находимся во вполне неплохой форме.

В футболе есть такое правило: то, что ты делаешь во время матча, на следующий день ничего не значит. Нам нужно вести себя сдержанно и усердно трудиться. Нам еще многое предстоит улучшить для того, чтобы достичь цели – попасть в Лигу чемпионов.

Это будет хорошая игра, славный футбольный вечер на заполненном стадионе. Но этот матч не станет решающим. И он важнее для «Наполи», чем для нас.

Мы встречаемся с лучшей командой лиги, об этом говорит таблица. «Наполи» – главный претендент на победу в чемпионате, у него 44 очка и только одно поражение. Это техничная, хорошо подготовленная команда. Лучано Спаллетти – лучший тренер и преподаватель, что мы и наблюдаем. Я отношусь к нему с большим уважением.

Я тоже тренер, но так сложилось по воле случая, я должен был заниматься чем-то другим. Лучано же очень, очень хорош, он лучший, когда дело касается обучения футболу», – заявил Аллегри.

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7 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Игорь Кузнецов
У Юрана истерика
Мостовой матерится
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Halicarnassus
Понимаю когда такое говорят о Липпи или Дель Боске , Гвардиоле или Клоппе , но чтоб Спаллетти , который несколько раз проваливался . Да , тренер неплохой , но чтоб прям топом его не назовешь. Анчеллотти , Фергюсон…вот они большие мастера
0
-1
-1
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Игорь Кузнецов
Ответ WhiteMike
Божович не согласен:)
У Юрана истерика
+3
0
+3
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OldRedWhite
Ответ Виталий Ан
Зауважал Алегри. Такое признание многого стоит. В реалии Лучиано не признанный гений. У него никогда не было топ состава, однако всегда добивался определенных успехов. А Алегри давольно не плох( не так давно я критиковал его как и 95% людей. Но все же не самый плохой тренер и устойчивость к плохим результатам и верность своим видением футбола, достойно похвалы. ). Все же наполи должен брать 3 очка при отличной серии Юве.
Скорее всего , но нынешний Ювентус из разряда тех, кто может не дать сыграть в футбол сопернику .
Это их сильная сторона !
+1
0
+1
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Виталий Ан
Зауважал Алегри. Такое признание многого стоит. В реалии Лучиано не признанный гений. У него никогда не было топ состава, однако всегда добивался определенных успехов. А Алегри давольно не плох( не так давно я критиковал его как и 95% людей. Но все же не самый плохой тренер и устойчивость к плохим результатам и верность своим видением футбола, достойно похвалы. ). Все же наполи должен брать 3 очка при отличной серии Юве.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WhiteMike
Божович не согласен:)
+5
0
+5
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juveforzajuve
Да, если завтра Наполи потеряет очки, хоть ничья, то дальше потерь будет больше и прощай чемпионство. Конечно, при условии что Юве или Милан будут играть до конца.
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-1
-1
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