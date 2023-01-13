 У «Челси» 6 поражений в 8 последних матчах

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» проиграл 6 из 8 последних матчей.

В перенесенном матче 7-го тура АПЛ, прошедшем в четверг, 12 января, «Челси» уступил «Фулхэму» (1:2).

В 8 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений, 1 раз сыграли вничью (1:1 – с «Ноттингем Форест») и одержали 1 победу (2:0 – над «Борнмутом»).

На данный момент команда тренера Грэма Поттера занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

118 комментариев

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Аслан Фараджов
Пике уже закончил карьеру, но у Челси он всё ещё крутой
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San4ig_73
Ответ Пирс Морган
Гол привозит Чалоба́? Это Поттера вина! Фелиш в две ноги летит и на красную фолит? Это Поттер всё вредит! Весь состав лежит в больнице? Поттер - олух и тупица!
Браво! Достойный ученик Пивза 👏
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faaakkkeee
Ответ Мишка Хомяков
Что-то новенькое в футболе?
Зачем вы комментируете здесь и позоритесь, если не знаете классику от Боэли? Это база.
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Vladco
Ответ Ник88
Ушёл Абрамович, ушли победы. теперь Челси железный середняк . Америкосы не шарят в нормальном футболе.
Ушли российские деньги, и главный вор Абрамович, который не построил ни один бизнес с нуля опираясь на собственный интеллект. Такая формулировка более точная!
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Александра Александрова
Его нужно лет на 8 подписывать , когда нибудь научится ))
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gljallag
Ребзя, кто первый номер драфта??
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mj23.net
Ответ Максим Новиков
Ну ты таблицу открой и удивишься. Фулхем в таблице шестой плюс на серии из 4 побед подряд
До игры они были на 7м месте. Плюс у них уже на одну-две игры теперь больше, чем у соперников. И я так понимаю на данный момент только 5е место идет гарантированно в квалификацию ЛЕ.
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DolJun
Ответ Данил Луговский
а что обсуждать. чукотка на долгое время стал мемом
о, данька, ты наконец-то написал на правильной ветке. поздравляю! в чем вопрос?
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KeriLLo
Ответ Unwar25
Боэли выстрелил себе в ногу увольнением Тухеля. С тех пор вся команда перестала играть.
При Тухеле команда абсолютно также летела вниз.
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KeriLLo
Ответ Акира_1
У него и когда большинство игроков было в старте все победы добывал на своей хорошей форме Кепа, а без его сейвов уже тогда все посыпалось. Теперь вот нашли очень удобную отмазку этим результатам травами. Только все гораздо проще: чувак не уровень тренера для топ команды. Игроки Челси с каждым матчем Поттера все сильнее деградирует на что накладывается ещё и неуверенность из-за серии поражений. Они не верят в него и даже не борются за него, а у него нет ни авторитета, ни тренерских идей.
Слушай, я согласен, что сейчас Поттер на дне.
Но зачем так искажать то факты? Когда Тухель год назад брал очки благодаря Менди все были довольны и рады, не видели проблем.
Сейчас вдруг Кепа как оказалось по твоей логике очки добыл, там причём было то буквально две игры где он божил. Вот эта подгонка фактов очень напрягает.
Когда надо, то кипер у Челси отличный и всё замечательно, когда надо, то игры нет и количество сейвов говорит о том, что игры нет.
Почему так сложно хотя бы попытаться в объективность, я не понимаю.
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Jordan95
Все будет нормально у Челси, ресурсы огромные.

Нужно менять медштаб сейчас же. Это не совпадение, когда в каждом матче игроки вылетают с травмами мышц.

Нужно менять Поттера. Мне он нравится, классный тренер, за Брайтоном смотреть было одно удовольствие, но увы для Челси не подходит. Челси всегда был хорош с харизматичными диктаторами, с хорошими парнями нет.

Челси очень и очень плох без Джеймса. Непонятно что с Чиллуэлом(сможет ли он ещё играть на топ уровне), ну и конечно Канте заменить не сможет никто. Жаль, что второй сезон к ряду именно эти игроки получают травмы. Это лидеры той самой команды, которая брала ЛЧ.

Стоит признать, что трансфер Кукурельи провал, нужно сразу же продавать. Обамеянг, Пулишич, Зиеш, Аспи(спасибо за прошлое), Жоржиньо на выход.

Летом придёт Нкунку(супер трансфер), нужно купить добротного напа, центрального хава и можно возвращаться в топ. Ну и я бы отдавал любые деньги за Тео Эрнандеса Милану, если бы был спортдиректором Челси. Без флангов Челси просто посыпался, а кучерявый - это разводняк от Брайтона был, респект. Джеймс вернётся на свой уровень, тут сомнений нет.
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David Avagyan
Ответ #SharkTeam
бла бла, когда в 90-е италия кучу денег вваливала, причем денег владельцев, а потом еще испанцы, такого что-то не было слышно. А в АПЛ клубы много зарабатывают на рыночных контрактах. Хотят и тратят, это несравнимо с тем же итальянским сценарием
А в ЛЛ у многих клубов большие долги потому что львиный кусок денег от телеправ идёт Реалу и Барсе и немножко Атлетом ,остольным намного меньше в АПЛ такой проблемы нет.
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Aleksandr Kuklin
Ответ Пирс Морган
Гол привозит Чалоба́? Это Поттера вина! Фелиш в две ноги летит и на красную фолит? Это Поттер всё вредит! Весь состав лежит в больнице? Поттер - олух и тупица!
Зачем было увольнять Тухеля???
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Данил Луговский
Ответ DolJun
гаруша, зачем ты сюда своих пригородных середняков тащишь? давай челси обсудим, я тут.
а что обсуждать. чукотка на долгое время стал мемом
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Unwar25
Ответ градус ненависти
Команда переслала играть ещё при Тухеле
Не соглашусь. Был спад по сравнению с прошлым сезоном, но игра как таковая была, команда забивала и регулярно набирала очки, а сейчас абсолютно без какой-либо игры и стиля, а прошло уже четыре месяца как бы, а игры нет от слова совсем.
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art.shu05@gmail.com
Ответ Крыс Пол
Этот Челси напоминает команду сезона 15/16. И забивший гол Виллиан своим грустным лицом символизирует это.
После того сезона взяли чемпионство. Так, что надежда есть
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Пирс Морган
Ответ DrSlyozkin
Это случаем не Поттер выпустил ключевого игрока Риса Джеймса в старте сразу же после травмы, а потом внезапно для всех он сломался минуте на 55? И ведь ещё утверждал, что будет плавно вводить в игру. Это не Поттер виноват, что выпускает Маунта в очевидной плохой форме, а не Карни Чуквуэмеку, который сыграв почти всю игру в первом матче с МС, напахал себе на старт? И уж наверное Поттер не виноват, что у него на бумаге состав в разы лучше Фулхэмов и Ноттингемов, а выиграть у них он не может. Ладно Сити, Арсенал, но почему от него нет результата с маленькими командами? Сама пыталась защищать Поттера, но сил больше нет — командного прогресса 0
Ну согласен, что тут большая комплексная проблема
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DrSlyozkin
Ответ Пирс Морган
Гол привозит Чалоба́? Это Поттера вина! Фелиш в две ноги летит и на красную фолит? Это Поттер всё вредит! Весь состав лежит в больнице? Поттер - олух и тупица!
Это случаем не Поттер выпустил ключевого игрока Риса Джеймса в старте сразу же после травмы, а потом внезапно для всех он сломался минуте на 55? И ведь ещё утверждал, что будет плавно вводить в игру.

Это не Поттер виноват, что выпускает Маунта в очевидной плохой форме, а не Карни Чуквуэмеку, который сыграв почти всю игру в первом матче с МС, напахал себе на старт?

И уж наверное Поттер не виноват, что у него на бумаге состав в разы лучше Фулхэмов и Ноттингемов, а выиграть у них он не может. Ладно Сити, Арсенал, но почему от него нет результата с маленькими командами?

Сама пыталась защищать Поттера, но сил больше нет — командного прогресса 0
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art.shu05@gmail.com
Ответ Xabi Alonso78
Думаю, Челси пора возвращать Азара. На пару с Феликсом затащат Челси в топ 6 💪 :)
Топ 6 Чемпионшипа
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#SharkTeam
Ответ Турку Финляндия*
Как это отразится на Ла Лиге? АПЛ перегревает рынок, они платят не реальные деньги за игроков которые этих денег не стоят, это главный вред АПЛ для европейского футбола.
бла бла, когда в 90-е италия кучу денег вваливала, причем денег владельцев, а потом еще испанцы, такого что-то не было слышно. А в АПЛ клубы много зарабатывают на рыночных контрактах. Хотят и тратят, это несравнимо с тем же итальянским сценарием
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Усатый КозлоБык ©
Чую летом будет эпичный камбэк Жозефины😀
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artpal
Ответ l l
Настало время переходить на схему 4-4-3 Она спасёт.
Сто пудово, 12 на 11 должны заиграть получше
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Мишка Хомяков
Ответ l l
Настало время переходить на схему 4-4-3 Она спасёт.
Что-то новенькое в футболе?
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Ник88
Ушёл Абрамович, ушли победы. теперь Челси железный середняк . Америкосы не шарят в нормальном футболе.
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Егор Зуев*
Ответ DolJun
хз че за он, я такого не слышал.
Фабрицио Романо сказал, что Челси заинтересован в его подписании
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