У «Челси» 6 поражений в 8 последних матчах
«Челси» проиграл 6 из 8 последних матчей.
В перенесенном матче 7-го тура АПЛ, прошедшем в четверг, 12 января, «Челси» уступил «Фулхэму» (1:2).
В 8 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений, 1 раз сыграли вничью (1:1 – с «Ноттингем Форест») и одержали 1 победу (2:0 – над «Борнмутом»).
На данный момент команда тренера Грэма Поттера занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Но зачем так искажать то факты? Когда Тухель год назад брал очки благодаря Менди все были довольны и рады, не видели проблем.
Сейчас вдруг Кепа как оказалось по твоей логике очки добыл, там причём было то буквально две игры где он божил. Вот эта подгонка фактов очень напрягает.
Когда надо, то кипер у Челси отличный и всё замечательно, когда надо, то игры нет и количество сейвов говорит о том, что игры нет.
Почему так сложно хотя бы попытаться в объективность, я не понимаю.
Нужно менять медштаб сейчас же. Это не совпадение, когда в каждом матче игроки вылетают с травмами мышц.
Нужно менять Поттера. Мне он нравится, классный тренер, за Брайтоном смотреть было одно удовольствие, но увы для Челси не подходит. Челси всегда был хорош с харизматичными диктаторами, с хорошими парнями нет.
Челси очень и очень плох без Джеймса. Непонятно что с Чиллуэлом(сможет ли он ещё играть на топ уровне), ну и конечно Канте заменить не сможет никто. Жаль, что второй сезон к ряду именно эти игроки получают травмы. Это лидеры той самой команды, которая брала ЛЧ.
Стоит признать, что трансфер Кукурельи провал, нужно сразу же продавать. Обамеянг, Пулишич, Зиеш, Аспи(спасибо за прошлое), Жоржиньо на выход.
Летом придёт Нкунку(супер трансфер), нужно купить добротного напа, центрального хава и можно возвращаться в топ. Ну и я бы отдавал любые деньги за Тео Эрнандеса Милану, если бы был спортдиректором Челси. Без флангов Челси просто посыпался, а кучерявый - это разводняк от Брайтона был, респект. Джеймс вернётся на свой уровень, тут сомнений нет.
Это не Поттер виноват, что выпускает Маунта в очевидной плохой форме, а не Карни Чуквуэмеку, который сыграв почти всю игру в первом матче с МС, напахал себе на старт?
И уж наверное Поттер не виноват, что у него на бумаге состав в разы лучше Фулхэмов и Ноттингемов, а выиграть у них он не может. Ладно Сити, Арсенал, но почему от него нет результата с маленькими командами?
Сама пыталась защищать Поттера, но сил больше нет — командного прогресса 0