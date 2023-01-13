 У «Челси» 6 поражений в 8 последних матчах

« » проиграл 6 из 8 последних матчей.

В перенесенном матче 7-го тура АПЛ, прошедшем в четверг, 12 января, «Челси» уступил « » (1:2).

В 8 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений, 1 раз сыграли вничью (1:1 – с «Ноттингем Форест») и одержали 1 победу (2:0 – над «Борнмутом»).

На данный момент команда тренера Грэма Поттера занимает 10-ю строчку в турнирной таблице .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.