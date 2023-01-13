Ван де Бек пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Хавбек «МЮ» получил повреждение в игре с «Борнмутом»

из-за травмы не сможет сыграть за « » в этом сезоне.

25-летний полузащитник получил повреждение колена в матче чемпионата Англии против «Борнмута» (3:0).

Из-за этого нидерландец пропустит остаток нынешнего сезона.

«Он выбыл из строя до конца сезона – это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке.

К старту предсезонки он снова будет готов играть на самом высоком уровне», – сказал главный тренер «МЮ» .

Ван де Бек провел семь матчей в текущем сезоне АПЛ.

Бедняга Ван Де Бек: редкий выход в старте «МЮ» – и жуткая травма. Боль чувствуется даже через фото