Ван де Бек пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Хавбек «МЮ» получил повреждение в игре с «Борнмутом»
Донни ван де Бек из-за травмы не сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.
25-летний полузащитник получил повреждение колена в матче чемпионата Англии против «Борнмута» (3:0).
Из-за этого нидерландец пропустит остаток нынешнего сезона.
«Он выбыл из строя до конца сезона – это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке.
К старту предсезонки он снова будет готов играть на самом высоком уровне», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.
Ван де Бек провел семь матчей в текущем сезоне АПЛ.
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