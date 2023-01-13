Ван де Бек пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Хавбек «МЮ» получил повреждение в игре с «Борнмутом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Футбол

Донни ван де Бек из-за травмы не сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

25-летний полузащитник получил повреждение колена в матче чемпионата Англии против «Борнмута» (3:0).

Из-за этого нидерландец пропустит остаток нынешнего сезона.

«Он выбыл из строя до конца сезона – это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке.

К старту предсезонки он снова будет готов играть на самом высоком уровне», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Ван де Бек провел семь матчей в текущем сезоне АПЛ.

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16 комментариев

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Under
Ответ Алексей Матыгин
зачем испортили карьеру парню,играл в Аяксе с удовольствием,а в МЮ сел на лавку...
Да, забрали паспорт у бедного, посадили в самолёт и отвезли без его ведома куда.
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Алексей Матыгин
зачем испортили карьеру парню,играл в Аяксе с удовольствием,а в МЮ сел на лавку...
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Владислав Романов
Жёсткий фол был, повезло ещё что играть сможет🙏
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Ман Сити
Ответ jSH
трансфер за 40 млн, не за 100. Санчо тренируется по индивидуальной программе, тренер говорит что он не готов играть физически и психологически.
Да игрока за 100 лямов надо еще несколько лет готовить физически и психологически.
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Master Slova
Ответ ManUtd8082
Пацану здоровья. Надеюсь вернётся летом и найдёт себе другой клуб где он будет главной звездой. В МЮ увы не получилось.
АПЛ в целом не его лига, ничего не мешала ему раскрыться у Лэмпарда в Эвертоне
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Under
Ответ Alexander Yavriantz
Только в паре игр он перестал выглядеть потерянным на поле и стало казаться, что у него может получиться стать крепким игроком ротации и тут такое. Не судьба видимо.
Как по мне, что раньше бестолково перемещался по полю, что в последних играх.
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Alexander Yavriantz
Только в паре игр он перестал выглядеть потерянным на поле и стало казаться, что у него может получиться стать крепким игроком ротации и тут такое. Не судьба видимо.
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jSH
Ответ Ман Сити
Очередной "крутой" трансфер маню за 100 лямов. Санчо кстати куда делся?
трансфер за 40 млн, не за 100.

Санчо тренируется по индивидуальной программе, тренер говорит что он не готов играть физически и психологически.
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2ran
Здоровья!
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Nuraly Amirov
Жаль парня, отлично выходил во втором тайме в недавних матчах
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Ман Сити
Очередной "крутой" трансфер маню за 100 лямов. Санчо кстати куда делся?
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Дмитрий Осипов
Донни, конечно, жаль. Но хоть попытался сыграть в клубе повыше уровнем. Клубнику живьём видел. Зарплату нормальную получал. Но да, как Кейта у Ливерпуля, совсем не оправдал переход.
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Евгений Квасников
Очень жаль. Здоровья и скорейшего выздоровления!!!
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ManUtd8082
Пацану здоровья. Надеюсь вернётся летом и найдёт себе другой клуб где он будет главной звездой. В МЮ увы не получилось.
+12
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+12
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Только Крылья
Хоть в церковь иди и свечку ставь. Че то совсем не складывается карьера после Аякса
+2
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Алексей Максимов
Бедный Донни😔😔😔
+25
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