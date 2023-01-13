Кантона о политике: «Можно воспользоваться силой футбола, чтобы что-то изменить, а не быть марионетками. Футбольные организации идут за деньгами, а не занимаются правами человека»

Эрик Кантона высказался о связи футбола и политики.

Бывший нападающий « » и сборной поделился мыслями об этом перед открытием курируемой им выставки картин, посвященных связи спорта и общества.

«Футбол всегда использовался политикой, и меня всегда интересовала эта тема. Когда в Южной Африке был апартеид, люди не хотели играть там. Теперь, похоже, все иначе.

Сейчас мы не можем найти хоть кого-то, кто хочет бороться. Крупные [футбольные] организации не особо занимаются правами человека. Вместо того, чтобы использовать свою власть, они идут туда, где есть деньги.

Футбол очень популярен, очень силен, и мы могли бы воспользоваться этим, чтобы что-то изменить, вместо того, чтобы быть марионетками политиков. Спортсмены, изображенные на этих картинах, пошли на риск. Некоторые из них могли быть убиты. Они не просто высказывались в газетах», – сказал Кантона.

Эрик Кантона: «Страны Европы настроены все более националистически. Иммигрантов всегда винят в плохие времена. После этого – мировая война»