Кантона о политике: «Можно воспользоваться силой футбола, чтобы что-то изменить, а не быть марионетками. Футбольные организации идут за деньгами, а не занимаются правами человека»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Эрик Кантона Политика Футбол

Эрик Кантона высказался о связи футбола и политики.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции поделился мыслями об этом перед открытием курируемой им выставки картин, посвященных связи спорта и общества.

«Футбол всегда использовался политикой, и меня всегда интересовала эта тема. Когда в Южной Африке был апартеид, люди не хотели играть там. Теперь, похоже, все иначе.

Сейчас мы не можем найти хоть кого-то, кто хочет бороться. Крупные [футбольные] организации не особо занимаются правами человека. Вместо того, чтобы использовать свою власть, они идут туда, где есть деньги.

Футбол очень популярен, очень силен, и мы могли бы воспользоваться этим, чтобы что-то изменить, вместо того, чтобы быть марионетками политиков. Спортсмены, изображенные на этих картинах, пошли на риск. Некоторые из них могли быть убиты. Они не просто высказывались в газетах», – сказал Кантона.

Эрик Кантона: «Страны Европы настроены все более националистически. Иммигрантов всегда винят в плохие времена. После этого – мировая война»

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11 комментариев

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Проказник Кравец
а
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Winterburn
Я так понимаю, это камень в огород Саркози, который продался за Катарские деньги?
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Sergio19882007
Ответ Подкат Пенальтьевич
Ммм, Алкоголик, который всю жизнь вёл себя как скотина, учит как надо жить
может ты его с Винни Джонсом перепутал?)
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Bashibuzuck
Эрик всегда был остр на язык, а тут его прям прорвало
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Bashibuzuck
Ответ Подкат Пенальтьевич
Ммм, Алкоголик, который всю жизнь вёл себя как скотина, учит как надо жить
Ты его походу с кем то перепутал😉
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Рука Ноги
Эрик сел не в свои сани.
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Подкат Пенальтьевич
Ммм, Алкоголик, который всю жизнь вёл себя как скотина, учит как надо жить
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mold-cel
пожалуй я тоже сегодня что то нарисую в поддержку прав человека
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rigobersong
А коренным французам как во Франции, таким работягам как Ле Гре вообще рот заткнули и сказали, что бы арабов, африканцев и прочих не трогали, они теперь хозяева:)😀 Леваки они такие:)
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Александра Александрова
Можно например рты заткнуть или на колени встать ))
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rigobersong
Как и роналду, сбежал за деньгами в страну где нарушаются права человека, или как Англичане продавшие клуб Саудитам:))
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