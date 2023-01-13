Эрик Кантона: «При Фергюсоне «МЮ» был главным клубом мира и мог подписать кого угодно. Сейчас лучшие не поедут в «Юнайтед» – они хотят побеждать»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик Кантона Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

Экс-форвард Эрик Кантона оценил привлекательность «Манчестер Юнайтед» для топ-игроков.

«Если во времена Алекса Фергюсона клуб хотел подписать футболиста, даже одного из лучших в мире, он был готов перейти, потому что команда выигрывала и в Англии, и в Европе. «МЮ» был главным клубом мира и мог позволить себе купить любого игрока.

Теперь все иначе. Лучшие хотят играть за команды, которые побеждают, а «МЮ» не в том положении, чтобы покупать таких футболистов, они не поедут в «Юнайтед».

Надо действовать умнее, как «Ливерпуль», который подписал Мане и Салаха, когда они не были лучшими в мире, но потом стали. И вместе они выиграли трофеи благодаря хорошей атмосфере и подбору игроков. Это отличный пример», – сказал Кантона.

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3 комментария

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CyberUnited
В МЮ приехал лучший по мнению многих опорник мира.
+4
0
+4
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Dmitriy Perepelitsa
Ничего настанут у нас светлые времена
+2
0
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Пепси пеналдувич
Ну я думаю МЮ как бренд еще топ 5 мира точно.
Хотя бы не, как челси))
+3
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+3
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