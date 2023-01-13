Эрик Кантона: «При Фергюсоне «МЮ» был главным клубом мира и мог подписать кого угодно. Сейчас лучшие не поедут в «Юнайтед» – они хотят побеждать»
Экс-форвард Эрик Кантона оценил привлекательность «Манчестер Юнайтед» для топ-игроков.
«Если во времена Алекса Фергюсона клуб хотел подписать футболиста, даже одного из лучших в мире, он был готов перейти, потому что команда выигрывала и в Англии, и в Европе. «МЮ» был главным клубом мира и мог позволить себе купить любого игрока.
Теперь все иначе. Лучшие хотят играть за команды, которые побеждают, а «МЮ» не в том положении, чтобы покупать таких футболистов, они не поедут в «Юнайтед».
Надо действовать умнее, как «Ливерпуль», который подписал Мане и Салаха, когда они не были лучшими в мире, но потом стали. И вместе они выиграли трофеи благодаря хорошей атмосфере и подбору игроков. Это отличный пример», – сказал Кантона.
Хотя бы не, как челси))