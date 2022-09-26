Эрик Кантона: «Все стадионы называются «Эмирейтс» или «Альянц» – они потеряли душу. Не называйте «Олд Траффорд» Nestle или Amazon, иначе я брошу футбол навсегда»

высказался о коммерциализации названий стадионов.

Экс-футболист сейчас занимается туристическим бизнесом.

«Поездки направлены на то, чтобы проникнуться страстью к футболу, понять историю клуба и то, как используется футбол.

Ранее мы говорили о моих любимых футбольных стадионах, но теперь все стадионы называются «Эмирейтс» или «Альянц». Эти стадионы потеряли душу и историю клубов, как в случае с и «Вест Хэмом».

Я играл на таких старых стадионах, как «Хайбери» и «Аптон Парк». Я говорил с некоторыми фанатами «Арсенала», и они ненавидят эти [новые] стадионы. Эти болельщики потеряли душу своих клубов.

К счастью, «Олд Траффорд» по-прежнему остается . «Энфилд» по-прежнему остается . На сегодняшний день…

Но можете ли вы представить, что «Олд Траффорд» станет новым стадионом, названным в честь бренда? Если однажды они это сделают – мне очень жаль, но я больше не буду фанатом «Юнайтед». И я брошу футбол навсегда!

Но, пожалуйста, не называйте этот стадион Nestle или Amazon, пожалуйста. «Олд Траффорд» есть «Олд Траффорд», – сказал бывший нападающий .