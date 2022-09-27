Кантона о ЧМ в Катаре: «Бойкот – дело политиков, у них есть власть. Слишком просто винить игроков, карьера которых длится 10 лет»

объяснил, почему бойкотирует чемпионат мира в Катаре.

– Если какой-то игрок скажет: «Я бойкотирую чемпионат мира», то я подумаю: «Браво». Но нельзя осуждать 20-летнего футболиста, карьера которого длится 10 лет, и которого по 24 часа в сутки окружают люди из мира футбола.

Но нужно говорить о футбольных федерация, о политиках, у которых есть мощь, чтобы заявить: «Нет, мы не поедем на чемпионат мира». Не стоит разочаровываться, когда игроки не хотят бойкотировать чемпионат мира, потому что это в первую очередь дело политиков, президентов, федераций и министров.

У них есть настоящая власть, и они могут объявить турниру бойкот. Винить игроков – это слишком просто.

– Стали бы вы амбассадором ЧМ-2022, как Бекхэм?

– Я бы ни в коем случае этого не сделал. Я бы поступил ровно наоборот. Еще в январе 2022 года я начал говорить об этом. Возможно, я был первым из высказавшихся. Но я свободен, а потому могу делать это. И, конечно, бывшим футболистам платят за такие услуги...

Возможно, тогда они не знали, что там происходит. А если знали, то, как я считаю, они поступили неправильно. Думаю, это большая ошибка. Очень большая ошибка, – сказал бывший нападающий .

Кантона не будет смотреть ЧМ-2022: «Погибли тысячи. Катар ужасно обращался с теми, кто строил стадионы. Все решают деньги»