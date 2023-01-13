Поттер об удалении Феликса: «Там не было злого умысла, но понимаю, почему это красная. Жоау был хорош»

Теги Челси премьер-лига Англия Жоау Феликс Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер прокомментировал удаление Жоау Феликса в матче с «Фулхэмом».

На 58-й минуте матча полузащитник, арендованный у «Атлетико», получил прямую красную карточку за грубый подкат против Кенни Тете.

«Это был атакующий подкат, в нем не было злого умысла, но я понимаю, почему он получил красную.

Он был действительно хорош, вы могли видеть его качество в игре, так что это вдвойне разочаровывает нас», – сказал тренер «Челси».

Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси», ударив Тете шипами под колено в подкате

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5 комментариев

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GuruFutbola
Развод знатный
Браво Атлетико
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Александра Александрова
Реальный фк мем , теперь понятно почему должуня за него болеет так сильно ) он сам не от мира сего ))
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EmptyGuitar1753
Он устал от Хаверца и Маунта 🤣🤣
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Bello Jiafra
Отличное приобретение. За 100500 мильёнов + з/п - аренда на полгода? Охренеть, дайте две!..
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DolJun
хоть и совершенно не вовремя, но красная по делу, че пенять
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