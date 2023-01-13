Поттер об удалении Феликса: «Там не было злого умысла, но понимаю, почему это красная. Жоау был хорош»
Грэм Поттер прокомментировал удаление Жоау Феликса в матче с «Фулхэмом».
На 58-й минуте матча полузащитник, арендованный у «Атлетико», получил прямую красную карточку за грубый подкат против Кенни Тете.
«Это был атакующий подкат, в нем не было злого умысла, но я понимаю, почему он получил красную.
Он был действительно хорош, вы могли видеть его качество в игре, так что это вдвойне разочаровывает нас», – сказал тренер «Челси».
Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси», ударив Тете шипами под колено в подкате
Браво Атлетико