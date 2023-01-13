Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси», ударив Тете шипами под колено в подкате

получил красную карточку в дебютном матче за «Челси».

Главный арбитр Дэвид Кут показал прямую карточку португальцу, который въехал в ногу защитнику « » в подкате, выставив бутсу шипами вверх.

Фото: REUTERS/DAVID KLEIN

Напомним, Феликс в среду был арендован « » у «Атлетико».

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Фулхэм» – «Челси» (2:1, второй тайм).