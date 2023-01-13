Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси», ударив Тете шипами под колено в подкате
Жоау Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси».
Главный арбитр Дэвид Кут показал прямую карточку португальцу, который въехал в ногу защитнику «Фулхэма» Кенни Тете в подкате, выставив бутсу шипами вверх.
Фото: REUTERS/DAVID KLEIN
Напомним, Феликс в среду был арендован «Челси» у «Атлетико».
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Фулхэм» – «Челси» (2:1, второй тайм).
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