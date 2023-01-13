Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси», ударив Тете шипами под колено в подкате

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига судьи Дэвид Кут Кенни Тете Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси».

Главный арбитр Дэвид Кут показал прямую карточку португальцу, который въехал в ногу защитнику «Фулхэма» Кенни Тете в подкате, выставив бутсу шипами вверх.

Фото: REUTERS/DAVID KLEIN

Напомним, Феликс в среду был арендован «Челси» у «Атлетико».

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Фулхэм» – «Челси» (2:1, второй тайм).

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47 комментариев

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sbvinn
Бедная тетя (( Что скажет дядя теперь?
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Mr@k
Феликс такой-а ну щас поглядим кто тут железный...
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mr kovalsky
Ответ Я всех их сделал
Сауль
Я уж забыл)) спасибо
0
0
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Artem89S
Фол на 11 лямов
+1
0
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Евпатий Романов
Феликс за эти 60 минут показал лучший футбол среди партнёров по команде, был самым активным и бьющим игроком. Просто слишком сильно хотел показать себя и переусердствовал из-за дикого желания
+1
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Фут.Боль
Вот это дебют!
0
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софочка
Умные мысли часто преследовали его, но он быстрее...
+2
0
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Угараю_с_вас
Как вовремя убрали Тухеля) хоть не варится в этом дерьме )
+3
0
+3
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Я всех их сделал
Ответ mr kovalsky
А первый кто был
Сауль
+5
0
+5
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serb2010
Это называется когда наврал в резюме что ты форвард-технарь и тебя взяли на работу))
+1
-1
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Иван Шуткин
Феликс , красавчик !!
0
0
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mr kovalsky
Ответ Александр Суряев
Атлетико опять, второй год подряд, подсунул Челси неликвид.)
А первый кто был
0
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encaro_one
Ответ ivannumber1
Кто агент у Феликса? Что ни клуб, то стратегический провал для португальца. Не понимаю его клубных переходов.
С первого матча уже провал? )
+3
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Старый Сухи
Помоему ему уже давно поплохело. И продолжает плохеть.
Это вряд-ли. С той неустойкой что у него, ему плевать. Он видимо только и ждёт чтобы его побыстрее уволили)
+3
0
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ivannumber1
Кто агент у Феликса? Что ни клуб, то стратегический провал для португальца. Не понимаю его клубных переходов.
+1
-1
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Damir012
Ворвался а АПЛ с двух ног
+3
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alexis2020
Мизинец Мусиалы>Фелиш
0
-1
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SergioRamos92
Феликс увидев происходящее в Челси рванул в аэропорт на рейс Лондон-Мадрид
+5
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Тюменский медвежонок
норм парень на отдых приехал)) сразу на несколько матчей ушел) кстати Фулхэм уже повел в счете 2-1... этот Челси официально - всё
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FinoAllaFine FJ
На самом деле жаль Челси, с Абрамовичем, видимо, ушли и последние разумные управленцы из клуба. По именам вроде как интересно звучит, но по игре печаль редкая. Выздоровления клубу. Думаю со дня на день стоит ожидать новостей о потенциальном новом тренере Челси.
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igls54
У Феликса должна быть холодная голова и горячее сердце
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Старый Сухи
Ответ Enotaz24
Там Поттеру наверное поплохело
Помоему ему уже давно поплохело. И продолжает плохеть.
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Мохнатый55
Шикарно дебютировал)
0
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Alexander Baskakov
Ответ Александр Суряев
Атлетико опять, второй год подряд, подсунул Челси неликвид.)
Или Бенфика
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Alexander Baskakov
😄😄😄😄😄 👏👏👏👏
0
-1
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