«Барселона» в 25-й раз сыграет за Суперкубок Испании – это рекорд, «Реал» – в 18-й
«Барселона» в рекордный 25-й раз сыграет за Суперкубок Испании.
В финале каталонский клуб встретится с «Реалом», который 18-й раз в истории сыграет за Суперкубок страны.
Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Короче, надо будет завести аккаунт маил специально под спортс канал и с него начну
3:1 в октябрьском класико бчкэ покажется мёдом по сравнению с тем,что их ждёт в финале)
Самые титулованные команды ЛЧ 21 века
Да и вообще Испания больше всех берет в 21 веке ЛЧ и ЛЕ, далеко впереди всех других чемпионатов
Барса в финале... Челси проиграл....
На всякий случай кто нибудь напишите номера пожарных и экстренных служб...
Может у кого нибудь что нибудь подгорает и в суматохе номера забыл