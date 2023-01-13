«Барселона» в 25-й раз сыграет за Суперкубок Испании – это рекорд, «Реал» – в 18-й

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Барселона» в рекордный 25-й раз сыграет за Суперкубок Испании.

В финале каталонский клуб встретится с «Реалом», который 18-й раз в истории сыграет за Суперкубок страны.

Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев*
Ответ GuruFutbola
Чо сказали
Вы больше не можете пользоваться этим аккаунтом, но не приложением, читать новости можете.
Короче, надо будет завести аккаунт маил специально под спортс канал и с него начну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Егор Зуев*
К сожалению, да(
Чо сказали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Kostin
Ответ corazón blanco
Мората все же посильнее будет, при всем уважении.
Настолько сильнее что нигде не нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев*
Ответ GuruFutbola
А твой акк основной навсегда забанили?
К сожалению, да(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Егор Зуев*
Даже Дембеле и Де Йонг отдохнули, хотя очень валидольно😂
А твой акк основной навсегда забанили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Удачи Барселоне в финале💪🏻
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Т.е Реал провел в два раза меньше финалов и почти имеет столько же суперкубков как и банкрот?
3:1 в октябрьском класико бчкэ покажется мёдом по сравнению с тем,что их ждёт в финале)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Классико, для обычного зрителя - супер матч
Самые титулованные команды ЛЧ 21 века
Да и вообще Испания больше всех берет в 21 веке ЛЧ и ЛЕ, далеко впереди всех других чемпионатов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Жду с нетерпением игру Барса - Реал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев*
Ответ GuruFutbola
Да, у Барсы будут все игроки готовы, а не как осенью половина в лазарете, так что все будет как должно быть)
Даже Дембеле и Де Йонг отдохнули, хотя очень валидольно😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Пипееец.....

Барса в финале... Челси проиграл....

На всякий случай кто нибудь напишите номера пожарных и экстренных служб...

Может у кого нибудь что нибудь подгорает и в суматохе номера забыл
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Исход ясен, срач будет обязательно)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Арсен Талант-Уулу
Торрес это примерно уровень Мораты конечно
Мората все же посильнее будет, при всем уважении.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Егор Зуев*
Надеюсь, нас ждём супер матч!
Да, у Барсы будут все игроки готовы, а не как осенью половина в лазарете, так что все будет как должно быть)
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсен Талант-Уулу
Торрес это примерно уровень Мораты конечно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев*
Надеюсь, нас ждём супер матч!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий