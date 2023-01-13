«Барселона» в 25-й раз сыграет за Суперкубок Испании – это рекорд, «Реал» – в 18-й

« » в рекордный 25-й раз сыграет за .

В финале каталонский клуб встретится с « », который 18-й раз в истории сыграет за Суперкубок страны.

Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.