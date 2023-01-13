«Барселона» не проигрывает с октября – 6 побед и 2 ничьих. Дальше – «Реал»

« » продлила серию без поражений до 8 матчей.

Команда Хави обыграла « » (2:2, 4:2 – по пенальти) в полуфинале Суперкубка Испании.

В последний раз каталонцы уступали 26 октября – «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор у них 6 побед и 2 ничьих.

Следующим матчем «Барселоны» станет класико с «Реалом» в финале Суперкубка – они встретятся 15 января.