«Барселона» не проигрывает с октября – 6 побед и 2 ничьих. Дальше – «Реал»
«Барселона» продлила серию без поражений до 8 матчей.
Команда Хави обыграла «Бетис» (2:2, 4:2 – по пенальти) в полуфинале Суперкубка Испании.
В последний раз каталонцы уступали 26 октября – «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор у них 6 побед и 2 ничьих.
Следующим матчем «Барселоны» станет класико с «Реалом» в финале Суперкубка – они встретятся 15 января.
Благо Марк Густоволосый играет с шармом
Удивительно как Хави водит по губам, ушам и глазам хейтеров
Но с такой защитой будет тяжеловато в финале …
Надеюсь, Хави «вправит мозги» защитникам.