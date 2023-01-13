«Барселона» не проигрывает с октября – 6 побед и 2 ничьих. Дальше – «Реал»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» продлила серию без поражений до 8 матчей.

Команда Хави обыграла «Бетис» (2:2, 4:2 – по пенальти) в полуфинале Суперкубка Испании.

В последний раз каталонцы уступали 26 октября – «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор у них 6 побед и 2 ничьих.

Следующим матчем «Барселоны» станет класико с «Реалом» в финале Суперкубка – они встретятся 15 января.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Constantin Zakharov
Чави за год нифуя не осознал.
Благо Марк Густоволосый играет с шармом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Хорошо не проигрывать когда не играешь больше месяца от этого времени. ЦСКА с ноября не проигрывает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
Сначала все начнут до матча предсказывать победу своей команды, а после матча обвинять соперника в высокомерии. Скиньте.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев*
Ответ GuruFutbola
модрид не Бетис, атаковать и прессинговать не будет, изи трофей для Маэстро Хави
Мне ещё мой друг Алексей сказал, что там куча игроков получило травму и их участие в финале под сомнением
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Да ладно, Хави ведь физрук
Удивительно как Хави водит по губам, ушам и глазам хейтеров
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Ждем мнение Должуна по поводу топаря Хави:)😀
Ему некогда, он игру Фелиша анализирует🤓
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Кирилл
МАТШ - невероятен, серию пенальти сегодня провел на шикарном уровне. Но с такой защитой будет тяжеловато в финале … Надеюсь, Хави «вправит мозги» защитникам.
Да и себе заодно не помешает.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
модрид не Бетис, атаковать и прессинговать не будет, изи трофей для Маэстро Хави
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
Берегись, Карло, за тобой Хави идёт!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ждем мнение Должуна по поводу топаря Хави:)😀
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Но Хави же совсем плох?! Игроки вытаскивают его,а ведь должны играть против тренера.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев*
Ответ Кирилл
МАТШ - невероятен, серию пенальти сегодня провел на шикарном уровне. Но с такой защитой будет тяжеловато в финале … Надеюсь, Хави «вправит мозги» защитникам.
Здесь сколько не защита, а сколько не уверенная тренерская тактика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев*
Теперь, надеюсь, Хави сделает выводы и поймёт, что сушить игру после забитого мяча - не лучшая идея!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
МАТШ - невероятен, серию пенальти сегодня провел на шикарном уровне.

Но с такой защитой будет тяжеловато в финале …
Надеюсь, Хави «вправит мозги» защитникам.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий