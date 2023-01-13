«Барселона» подала в суд на Ла Лигу и требует разрешить увеличиение зарплатной ведомости на 15%, как это сделали другие клубы в рамках сделки с CVC

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига бизнес Д2 Испания Ибица деньги Футбол

«Барселона» подала иск в суд на Ла Лигу.

Ла Лига не позволила «Барселоне» увеличить зарплатную ведомость на 15%, как это сделали клубы, согласившиеся на сделку с компанией CVC Capital Partners. В клубе считают, что это лишает «Барсу» возможности конкурировать с другими командами на равных.

В 2021 году 38 клубов Ла Лиги и Сегунды поддержали сделку с CVC Capital Partners.

Согласно условиям сделки, 70% средств, получаемых клубами от компании каждый сезон, должны быть инвестированы в инфраструктуру. Еще 15% должно уходить на погашение долга, а оставшиеся 15% дохода клубы могут использовать для увеличения лимита заработной платы своих соответствующих спортивных команд. «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Ибица» отказались от сделки.

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25 комментариев

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ZaSvabody
Ответ DolJun
не о тех поражениях думаешь))
А о каких мне думать, %батька? Барса на 1 месте, челси на 10-м. Расскажи, какие поражения меня должны расстроить? 😅
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DolJun
Ответ ZaSvabody
стараюсь, не получается 😂 6 поражений в 8 матчах, должанский🤣
не о тех поражениях думаешь))
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ZaSvabody
Ответ DolJun
постарайся не заплакать)
стараюсь, не получается 😂 6 поражений в 8 матчах, должанский🤣
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DolJun
Ответ ZaSvabody
Должунькин, не тешь себя. Никто не завидует вечно обиженному из "Белоруссии", которому нанесла детскую травму Барса Гвардиолы.
постарайся не заплакать)
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ZaSvabody
Ответ DolJun
не завидуй
Должунькин, не тешь себя. Никто не завидует вечно обиженному из "Белоруссии", которому нанесла детскую травму Барса Гвардиолы.
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Roman
Ответ Данил Луговский
как тебе матч с Фулхэмом? Сколько еще нужно миллионов, что лондонский середняк хоть кого-то обыграл? Ну и Феликс как олицетворение этого мемного клуба
Лондонский середняк недавно сыграл ЛЧ, и вышел в 1/8. А вот Крутая барса второй год подряд играет в ЛЕ. Так может барса - середняк ?
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M93
Лапорта хочет и в Суперлигу и льготы для тех, кто принял условия CVC. Это как Турция сейчас. На двух стульях усидеть не получится скорее всего, Жоан.
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Dexter Dallas
Вам бы для того, чтобы конкурировать на равных перестать покупать и подписывать всякий кал и потом по прошествии пол сезона пытаться его продать или просить снизить зп. Руководство барсы напоминает помешенного, у которого все вокруг виноваты кроме них самих. Это как эта тема с тем, что лаптю и рыбьему глазу очень хочется трансферов, но денег нет.
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DolJun
Ответ Данил Луговский
я не сижу на других ветках, ибо не слежу особо, а вот ничего не упустишь, молодец
не завидуй
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Pertinax Gandi
А Ибица-то почему отказалась?
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Данил Луговский
Ответ DolJun
данька, на ветке матча с фулхемом уже все все давно обсудили, только ты почему-то не пришел. заболел?)
я не сижу на других ветках, ибо не слежу особо, а вот ничего не упустишь, молодец
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Barsa! bolshe chem klub
Рычажище!!!
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Николай Корягин
Сколько там денег Барса потратила на все эти суды и юристов? Могли б уже на Бернарду Силву наскребсти.
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Velirpa
руководители клуба ни разу не думают об имидже этого клуба, поведение бчк всегда какой-ьо позор.
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Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре) у них жизнь висит на нитке - а думают о прибытке) только новости барсы и спасают в эти тяжелые для любимого клуба времена)
Ты на ветку английского фк мема зайди)
В своей реальности живешь, 4-4-3 и фофаны за 80 лямов совсем мозги проeли?
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DolJun
Ответ Данил Луговский
как тебе матч с Фулхэмом? Сколько еще нужно миллионов, что лондонский середняк хоть кого-то обыграл? Ну и Феликс как олицетворение этого мемного клуба
данька, на ветке матча с фулхемом уже все все давно обсудили, только ты почему-то не пришел. заболел?)
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#SharkTeam
Даже в этом моменте такое огромное лицемерие. А согласно распределению выплат от тв прав другие клубы в сильно равных условиях?
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Данил Луговский
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре) у них жизнь висит на нитке - а думают о прибытке) только новости барсы и спасают в эти тяжелые для любимого клуба времена)
как тебе матч с Фулхэмом? Сколько еще нужно миллионов, что лондонский середняк хоть кого-то обыграл? Ну и Феликс как олицетворение этого мемного клуба
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Любезный Коссутий
если они отказались от сделки, то чего теперь требуют?))
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Николай Корягин
Все время Барса и Реал были в не равных условиях с остальными клубами Ла Лиги. А тут на тебе «мы не можем конкурировать на равных кек-пук». Мда, БЧК одним словом 🤡
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f0rmoceft
Против сделки, но не против дополнительных 15%, лицемерно
+9
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corazón blanco
Не надо давать заднюю, надо стоять на своем до конца, как бы трудно не было. Главные клубы лиги, которые никогда не покидали высший дивизион против этой сделки.
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Пепси пеналдувич
Ну емае хоть один день без этой фигни можно?
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DolJun
фк мем в своем репертуаре) у них жизнь висит на нитке - а думают о прибытке) только новости барсы и спасают в эти тяжелые для любимого клуба времена)
+9
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danik 258808
Рычагов как оказалось не хватило
+13
-6
+7
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