«Барселона» подала в суд на Ла Лигу и требует разрешить увеличиение зарплатной ведомости на 15%, как это сделали другие клубы в рамках сделки с CVC
«Барселона» подала иск в суд на Ла Лигу.
Ла Лига не позволила «Барселоне» увеличить зарплатную ведомость на 15%, как это сделали клубы, согласившиеся на сделку с компанией CVC Capital Partners. В клубе считают, что это лишает «Барсу» возможности конкурировать с другими командами на равных.
В 2021 году 38 клубов Ла Лиги и Сегунды поддержали сделку с CVC Capital Partners.
Согласно условиям сделки, 70% средств, получаемых клубами от компании каждый сезон, должны быть инвестированы в инфраструктуру. Еще 15% должно уходить на погашение долга, а оставшиеся 15% дохода клубы могут использовать для увеличения лимита заработной платы своих соответствующих спортивных команд. «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Ибица» отказались от сделки.
В своей реальности живешь, 4-4-3 и фофаны за 80 лямов совсем мозги проeли?