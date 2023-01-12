«Вулвс» за 50 млн евро выкупают Кунью у «Атлетико». Он провел 3 матча, выполнив условия аренды
Нападающий Матеус Кунья продолжит выступать за «Вулверхэмптон» на постоянной основе.
Как утверждает журналист Вене Казагранде, бразилец уже провел необходимое количество матчей для активации опции выкупа. Теперь он будет приобретен за 50 млн евро.
Арендованный у «Атлетико» форвард по разу сыграл за «волков» в АПЛ, Кубке Англии и Кубке английской лиги. В последнем матче, против «Ноттингем Форест», он отметился голевым пасом.
Подробно со статистикой Куньи можно ознакомиться здесь.
21 комментарий