«Вулвс» за 50 млн евро выкупают Кунью у «Атлетико». Он провел 3 матча, выполнив условия аренды

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Матеус Кунья Футбол

Нападающий Матеус Кунья продолжит выступать за «Вулверхэмптон» на постоянной основе.

Как утверждает журналист Вене Казагранде, бразилец уже провел необходимое количество матчей для активации опции выкупа. Теперь он будет приобретен за 50 млн евро.

Арендованный у «Атлетико» форвард по разу сыграл за «волков» в АПЛ, Кубке Англии и Кубке английской лиги. В последнем матче, против «Ноттингем Форест», он отметился голевым пасом.

Подробно со статистикой Куньи можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Pavel Harriss
Всего 3 матча для выполнения условий? Мошенничество?
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Марслан Акматалиев
Вау, Вулвз могут позволить себе купить среднего по европейским меркам игрока за 50 млн, 50, карл!
+1
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Green grass
Странно. Совсем нулевой нападающий ведь
0
0
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Алекс Самойлов
Ответ Кирилл Голивец
Пора этой португало-испанской братии отправиться в Чемпионшип, шансы на то хорошие
Кунья - бразилец
+1
0
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NartApsua
Странные условия для выкупа. Всего 3 матча. Впервые такое вижу. Или я что-то не понял.
+5
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Дядя Тима
Вот и вся разница о которой говорит тебас команда идущая в зоне вылета в апл может позволить себе у одного из лидеров ла лиги игрока за 50 миллионов
+5
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
50 млн за него? Сумасшествие
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Vitto
Ответ El_Patron
Это очень хорошо для Атлетико взяли за копейки продает за большие деньги через 2 3 сезона снова вернет игрока за копейки. Руководства Атлетико умеет это делать. Все же удачи в АПЛ Куни
Какие копейки? Его купили за 30 млн.
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Samur Lek
Сафонов, оплатить!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ cektor
Что т дороговато ))
Пусть берут, как раз переговоры по Депаю в АтМД веселее пойдут😏
+4
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ress10
Ферран за 55 кажутся копейками
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BuTaJIbKa
купили какую-то Кунью?
+15
-2
+13
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El_Patron
Это очень хорошо для Атлетико взяли за копейки продает за большие деньги через 2 3 сезона снова вернет игрока за копейки. Руководства Атлетико умеет это делать. Все же удачи в АПЛ Куни
0
0
0
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rigobersong
Ответ Александр Егоров
Атлетико так всех форвардов раздаст! Наверное стоит ожидать нового приобретения в это трансферное окно!
Диего Косту:)
+3
-2
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ОттоДракула
У него 20 голов за 3 года. Какие 50 миллионов.
+5
-1
+4
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NottinghamForest79
Ответ Кирилл Голивец
Пора этой португало-испанской братии отправиться в Чемпионшип, шансы на то хорошие
точно
+1
0
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Александр Егоров
Атлетико так всех форвардов раздаст! Наверное стоит ожидать нового приобретения в это трансферное окно!
+1
0
+1
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Кирилл Голивец
Пора этой португало-испанской братии отправиться в Чемпионшип, шансы на то хорошие
+4
-4
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rigobersong
Вот для чего нужны клубы АПЛ:)🤣 Может Депая кто за 20ку еще купит:))
+3
-3
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Николай Кузнецов
Удачи в АПЛ!
+4
-1
+3
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cektor
Что т дороговато ))
+27
0
+27
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