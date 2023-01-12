«Вулвс» за 50 млн евро выкупают Кунью у «Атлетико». Он провел 3 матча, выполнив условия аренды

Нападающий Матеус Кунья продолжит выступать за « » на постоянной основе.

Как утверждает журналист Вене Казагранде, бразилец уже провел необходимое количество матчей для активации опции выкупа. Теперь он будет приобретен за 50 млн евро.

Арендованный у « » форвард по разу сыграл за «волков» в , Кубке Англии и Кубке английской лиги. В последнем матче, против «Ноттингем Форест», он отметился голевым пасом.

Подробно со статистикой Куньи можно ознакомиться здесь.