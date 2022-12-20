«Вулвс» арендуют Кунью у «Атлетико» с обязательным выкупом за 40-50 млн евро

Нападающий « » продолжит карьеру в .

Мадридский клуб и « » достигли устного согласия о переходе игрока, сообщает Фабрицио Романо. «Волки» возьмут бразильца в аренду с обязательством выкупа за 40-50 миллионов евро.

Стороны подпишут необходимые документы в ближайшие дни. Англичане уже запланировали медосмотр для игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги Кунья провел 11 матчей и сделал 2 ассиста. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.