«Вулвс» арендуют Кунью у «Атлетико» с обязательным выкупом за 40-50 млн евро
Нападающий «Атлетико» Матеус Кунья продолжит карьеру в АПЛ.
Мадридский клуб и «Вулверхэмптон» достигли устного согласия о переходе игрока, сообщает Фабрицио Романо. «Волки» возьмут бразильца в аренду с обязательством выкупа за 40-50 миллионов евро.
Стороны подпишут необходимые документы в ближайшие дни. Англичане уже запланировали медосмотр для игрока.
В текущем сезоне Ла Лиги Кунья провел 11 матчей и сделал 2 ассиста. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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