Кунья интересен «Арсеналу» и еще 3 клубам АПЛ. «Атлетико» готов продать форварда за 30+ млн евро
Форвард «Атлетико» Матеус Кунья может продолжить карьеру в АПЛ.
В борьбе за 23-летнего бразильца лидирует «Вулверхэмптон». Также переговоры по Кунье ведет «Лидс».
Кроме того, нападающий интересен «Арсеналу» и «Астон Вилле».
«Атлетико» готов продать Кунью в январе за сумму свыше 30 млн евро. При этом отступные за футболиста составляют 100 млн, а контракт рассчитан до 2026 года.
В 11 матчах сезона Ла Лиги на счету Куньи 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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