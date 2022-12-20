Кунья интересен «Арсеналу» и еще 3 клубам АПЛ. «Атлетико» готов продать форварда за 30+ млн евро

Форвард «Атлетико» Матеус Кунья может продолжить карьеру в .

В борьбе за 23-летнего бразильца лидирует «Вулверхэмптон». Также переговоры по Кунье ведет « ».

Кроме того, нападающий интересен « » и «Астон Вилле».

« » готов продать Кунью в январе за сумму свыше 30 млн евро. При этом отступные за футболиста составляют 100 млн, а контракт рассчитан до 2026 года.

В 11 матчах сезона на счету Куньи 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.