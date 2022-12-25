«Атлетико» отдал Кунью «Вулверхэмптону» в аренду с выкупом при определенных условиях

Нападающий Матеус Кунья покидает « » и переезжает в Англию.

О трансфере 23-летнего футболиста объявил « ».

Бразилец арендован до конца сезона и при выполнении определенных условий будет автоматически выкуплен. Контракт с ним в таком случае будет рассчитан до 2027 года.

Сообщалось, что покупка Куньи обойдется «Вулвс» в 40-50 млн евро.

В текущем сезоне форвард отдал 2 голевых паса за 11 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: wolves.co.uk