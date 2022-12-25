«Атлетико» отдал Кунью «Вулверхэмптону» в аренду с выкупом при определенных условиях
Нападающий Матеус Кунья покидает «Атлетико» и переезжает в Англию.
О трансфере 23-летнего футболиста объявил «Вулверхэмптон».
Бразилец арендован до конца сезона и при выполнении определенных условий будет автоматически выкуплен. Контракт с ним в таком случае будет рассчитан до 2027 года.
Сообщалось, что покупка Куньи обойдется «Вулвс» в 40-50 млн евро.
В текущем сезоне форвард отдал 2 голевых паса за 11 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: wolves.co.uk
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