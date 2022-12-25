«Атлетико» отдал Кунью «Вулверхэмптону» в аренду с выкупом при определенных условиях

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига трансферы Вулверхэмптон Матеус Кунья Футбол

Нападающий Матеус Кунья покидает «Атлетико» и переезжает в Англию.

О трансфере 23-летнего футболиста объявил «Вулверхэмптон».

Бразилец арендован до конца сезона и при выполнении определенных условий будет автоматически выкуплен. Контракт с ним в таком случае будет рассчитан до 2027 года.

Сообщалось, что покупка Куньи обойдется «Вулвс» в 40-50 млн евро.

В текущем сезоне форвард отдал 2 голевых паса за 11 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: wolves.co.uk

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13 комментариев

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Бухгалтер2021
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кто эта
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Богдан Агафонов
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Хименес, Хван хи Чхан, Коста, Гуэдеш, Калайджич, Педро Нето, Поденсе, теперь Кунья добавился…
8 игроков атаки волков хоть 8-10 голов то забьют до конца сезона?
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Рома Михалев
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Прикиньте, мне в фифе тоже его впарили в "вулвс", только обмен игроками))
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Vitto
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Ответ Alex Legend
Самый бездарный трансфер десятилетия
Для кого?
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Mario14
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Если в Испании не заиграл, в АПЛ вообще ловить нечего!
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Direct free kick
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Ответ psixyec
Вылететь в Чемпионшип? Не знаю, зачем Симеоне покупал это дно, он даже на Олимпиаде был хуже в сто раз, чем Малком и Клаудиньо.
Навязали Семёнычу этого шута
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Alex Legend
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Самый бездарный трансфер десятилетия
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justburn
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Потому что Симеоне такие не нужны, он как сидевший - только за яйца
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psixyec
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Ответ Матвей Стрелков
Надсь поможет Вулвз
Вылететь в Чемпионшип? Не знаю, зачем Симеоне покупал это дно, он даже на Олимпиаде был хуже в сто раз, чем Малком и Клаудиньо.
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Александр Воскобойник
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2 голевых паса за сезон - 50 миллионов выкуп, жесть
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Shadow1882
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После публичного нытья отца Куньи - ничего удивительного
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El cula elal mundo
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Жаль.
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Матвей Стрелков
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Надсь поможет Вулвз
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