«Зенит» получил почти 100% прав на Ренана. У «Коринтианс» не останется 20% прав на защитника
«Зенит» получил большую часть прав на защитника Роберта Ренана.
Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что у «Коринтианс» останется около 20% прав на футболиста. Как сообщает «Чемпионат», на самом деле петербуржцы получили почти 100% прав на бразильца.
Напомним, нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. В рамках этой сделки Ренан присоединился к «Зениту», подписав контракт на 5 лет.
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Питерские как всегда
-нет, напиши лучше почти 100!
Вы наверно не знаете про рычаги...