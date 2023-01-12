«Зенит» получил почти 100% прав на Ренана. У «Коринтианс» не останется 20% прав на защитника

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Чемпионат.com Роберт Ренан Футбол

«Зенит» получил большую часть прав на защитника Роберта Ренана.

Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что у «Коринтианс» останется около 20% прав на футболиста. Как сообщает «Чемпионат», на самом деле петербуржцы получили почти 100% прав на бразильца.

Напомним, нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. В рамках этой сделки Ренан присоединился к «Зениту», подписав контракт на 5 лет.

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8 комментариев

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Aleksander Naumow
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Интересно, а там не завалялись права на всю молодёжку коринтиаса, ну потому что на бумаге всё очень круто звучит.
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IceBear27
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Ответ Спартак Сила Народ
Развод века Питерские как всегда
Конечно развод! Другое дело гениальные покупки Крала, Тиля, Аиртона и Хендрикса!)
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Виктор
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Ответ Спартак Сила Народ
Развод века Питерские как всегда
То же самое ваша шобла говорила когда приходили Барриос, Сантос, Вендел, Клаудиньо, Алберто. Теперь они вас имеют во все дырки.
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Спартак Сила Народ
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Развод века
Питерские как всегда
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Сергей Галынский
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Это другое... Вы наверно не знаете про рычаги...
Рычаги это к Лапорте
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Алексей Тарлыков
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Пишем 80%?
-нет, напиши лучше почти 100!
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Barsa! bolshe chem klub
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Ответ Amalfitano
Редакция, я всё же провёл этот сложный математический подсчёт. 80! 80% прав на игрока принадлежат Зениту.
Это другое...

Вы наверно не знаете про рычаги...
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Amalfitano
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Редакция, я всё же провёл этот сложный математический подсчёт. 80! 80% прав на игрока принадлежат Зениту.
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