Сотрудник магазина «Аль-Насра» о футболках Роналду: «Мы не справлялись, все было забито людьми. Сумасшедшие дни»

Сотрудник официального магазина « » рассказал о популярности .

«Последние дни были сумасшедшими. Магазин был забит людьми, все пространство, что вы видите, было заполнено. Нам пришлось попросить клуб направить сотрудников службы безопасности, чтобы они помогли нам все организовать.

В первые дни после его перехода мы не справлялись со спросом, пришлось добиваться новых поставок, потому что у нас заканчивались футболки с седьмым номером и все остальное.

Все футболки из основного комплекта распроданы, но прибыли второй и третий комплекты, за счет них можно наполнить прилавки», – сказал менеджер, занимающийся продажами.

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