Сотрудник магазина «Аль-Насра» о футболках Роналду: «Мы не справлялись, все было забито людьми. Сумасшедшие дни»

Теги Криштиану Роналду бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд игровая форма Футбол

Сотрудник официального магазина «Аль-Насра» рассказал о популярности Криштиану Роналду.

«Последние дни были сумасшедшими. Магазин был забит людьми, все пространство, что вы видите, было заполнено. Нам пришлось попросить клуб направить сотрудников службы безопасности, чтобы они помогли нам все организовать.

В первые дни после его перехода мы не справлялись со спросом, пришлось добиваться новых поставок, потому что у нас заканчивались футболки с седьмым номером и все остальное.

Все футболки из основного комплекта распроданы, но прибыли второй и третий комплекты, за счет них можно наполнить прилавки», – сказал менеджер, занимающийся продажами.

Лучшие мемы о Роналду в «Аль-Насре»: сравнения с Месси, азиатская ЛЧ и клубничка

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25 комментариев

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Бронислав Каминский
Ответ EL BICHO
Интересно, когда пресвятой Месси догонит ВЕЧНО ВТОРОГО Роналду по голам в плей-офф ЛЧ?)) Они ж оба отыграли по 19 сезонов в ЛЧ, а значительный перевес не в пользу аргентинца. Нехорошо.
У Роналду на 20+матчей больше в ЛЧ.За пару сезонов перебьет его рекорды
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Игорь Климов
Ответ EL BICHO
Интересно, когда пресвятой Месси догонит ВЕЧНО ВТОРОГО Роналду по голам в плей-офф ЛЧ?)) Они ж оба отыграли по 19 сезонов в ЛЧ, а значительный перевес не в пользу аргентинца. Нехорошо.
Только это никому кроме тебя не интересно, так как Лео Месси - Чемпион Мира, был признан MVP этого турнира, а также является вторым бомбардиром, и первым ассистентом.
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Muhammad Juraev
Ответ EL BICHO
Интересно, когда пресвятой Месси догонит ВЕЧНО ВТОРОГО Роналду по голам в плей-офф ЛЧ?)) Они ж оба отыграли по 19 сезонов в ЛЧ, а значительный перевес не в пользу аргентинца. Нехорошо.
Интересно когда вечно второй догонит Дзюбу в плей-офф ЧМ))
Он же сыграл в 8 раз больше матчей на ЧМ, а значительный перевес не в пользу вечно второго)
Нехорошо)
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EL BICHO
Ответ Muhammad Juraev
Так же говорили ПСЖ после перехода Месси 😂 Вечно второй даже тут копирует Лео 😂😂😂
Интересно, когда пресвятой Месси догонит ВЕЧНО ВТОРОГО Роналду по голам в плей-офф ЛЧ?)) Они ж оба отыграли по 19 сезонов в ЛЧ, а значительный перевес не в пользу аргентинца. Нехорошо.
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Muhammad Juraev
Ответ fudoshika
И не говори, то ли дело переход Месси в парижский мешок
Который играет в топ 5, играет в ЛЧ, конкурирует с лучшими клубами мира)
Не то что 857 лига мира, верблюд лига 🤣🤣🤣🤣
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Игорь Климов
Ответ TheCreator
Ещё бы, 3 миллиарда фанатов кинулись скупать футболки своего кумира.
Уже есть версия, что примерно 12 миллиардов футболок хотят купить эти болельщики - (жене, сыну, дочке).
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Пирс Морган
Ответ TheCreator
Ещё бы, 3 миллиарда фанатов кинулись скупать футболки своего кумира.
Ты ошибся, 33 миллиарда
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Muhammad Juraev
Так же говорили ПСЖ после перехода Месси 😂
Вечно второй даже тут копирует Лео 😂😂😂
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Митрандир цвета хаки
Как минимум 1 миллиард препродаж должен был быть. Все же такие экзотичные и аппетитные фрукты в пустынной Аравии - редкость.
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gPk
Ну а чего он хотел? Наверняка вся фанбаза из 3 миллиардов человек решила футболками закупиться...
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Пирс Морган
Ответ Кирилл Голивец
Хочется добавить все новости на эту тему в бан, но вроде пока нет такой настройки на сайте
Была бы самая лучшая фича
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Гоша Петров
Ответ Футбол_это_жизнь
Ох уж этот искусственный ажиотаж вокруг перехода Роналду в Наср - Аль
в чем прикол славянам у которых есть такие фамилии как Сосунов,Выпирайло и прочее а так же названия городов Херсон и Урюпинск коверкать зарубежные названия и фамилии.
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fudoshika
Ответ Футбол_это_жизнь
Ох уж этот искусственный ажиотаж вокруг перехода Роналду в Наср - Аль
И не говори, то ли дело переход Месси в парижский мешок
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TheCreator
Ещё бы, 3 миллиарда фанатов кинулись скупать футболки своего кумира.
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инок
Только в последней партии футболок замечена ошибка.
Вместо Аль Наср написано Наср Аль)
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Кирилл Голивец
Ответ Футбол_это_жизнь
Ох уж этот искусственный ажиотаж вокруг перехода Роналду в Наср - Аль
Хочется добавить все новости на эту тему в бан, но вроде пока нет такой настройки на сайте
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Футбол_это_жизнь
Ответ Футбол_это_жизнь
Ох уж этот искусственный ажиотаж вокруг перехода Роналду в Наср - Аль
Зачем надо было ехать, спрашивать у продавца магазина были ли они бизи или как. Что за бред?!
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Coodesnik
Так это все боты же
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Футбол_это_жизнь
Ответ Black Square
Вот сейчас тут хейтеров то порвет )) Рон опять всех заткнул, вот что значит эффект Роналду !
Чем он заткнул? Новый 2023 год у Роналду 0 матчей, 0 голов. А все остальное не интересно. С таким же успехом волейбольная команда Саудовской Аравии могла подписать Ким Кардашьян продать миллион футболок и нагнать 10 миллионов в инсту. К футболу это какое отношение имеет? Я сижу на спортивном сайте, в разделе - Футбол. Я люблю игру. Что они едят, на каких машинах катаются, с кем ужинают мне не интересно тут.
Роналду как футболист закончился. Он инстамодель.
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REALITY
Арабы любят Наташ 🫢
А тут ботокс Кристина приехала! крышу сорвало )
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Пирс Морган
Сейчас кринжеботы начнут доказывать, что это невероятное достижение
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Геннадий Тимченко
Наверняка лгут ~ эксперты спортса-мессионэры неоднократно в комментах писали, что Роналду никому не интересен, следовательно и футболки его никому не нужны 🤣🤣🤣
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Футбол_это_жизнь
Ох уж этот искусственный ажиотаж вокруг перехода Роналду в Наср - Аль
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Black Square
Вот сейчас тут хейтеров то порвет )) Рон опять всех заткнул, вот что значит эффект Роналду !
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-6
-2
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GuruFutbola
В таких цветах футболки только в цирке выступать
+2
-6
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