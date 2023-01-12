Сотрудник магазина «Аль-Насра» о футболках Роналду: «Мы не справлялись, все было забито людьми. Сумасшедшие дни»
Сотрудник официального магазина «Аль-Насра» рассказал о популярности Криштиану Роналду.
«Последние дни были сумасшедшими. Магазин был забит людьми, все пространство, что вы видите, было заполнено. Нам пришлось попросить клуб направить сотрудников службы безопасности, чтобы они помогли нам все организовать.
В первые дни после его перехода мы не справлялись со спросом, пришлось добиваться новых поставок, потому что у нас заканчивались футболки с седьмым номером и все остальное.
Все футболки из основного комплекта распроданы, но прибыли второй и третий комплекты, за счет них можно наполнить прилавки», – сказал менеджер, занимающийся продажами.
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Он же сыграл в 8 раз больше матчей на ЧМ, а значительный перевес не в пользу вечно второго)
Нехорошо)
Не то что 857 лига мира, верблюд лига 🤣🤣🤣🤣
Вечно второй даже тут копирует Лео 😂😂😂
Вместо Аль Наср написано Наср Аль)
Роналду как футболист закончился. Он инстамодель.
А тут ботокс Кристина приехала! крышу сорвало )