Брандт о том, что подешевел с 50 до 28 млн евро: «Возможно, появится «Ньюкасл» и скажет: «Отличный игрок, вот вам 80 миллионов!»

Теги Боруссия Дортмунд Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Юлиан Брандт деньги Футбол

Юлиан Брандт признался, что не придает большого значения трансферной стоимости игроков.

– За последние годы ваша рыночная стоимость упала с 50 до 28 миллионов евро. Это задевает вас?

– Меня это не беспокоит. В конце концов, это не отражает того, на что я на самом деле способен. Рыночная стоимость складывается из многих вещей. Я отлично провел время в Леверкузене, но, к сожалению, у меня был провальный год в Дортмунде, к которому я отнесся очень критично.

Но что означает рыночная стоимость в это сумасшедшее время? В конце концов, возможно, появится «Ньюкасл» и скажет: «Мы думаем, что это отличный игрок, несмотря на рыночную стоимость, вот вам 80 миллионов!» Футбольный мир сошел с ума. Позвольте мне задать встречный вопрос: важна ли рыночная стоимость для вас, журналистов?

– В конце концов, это определенная ценность для игрока и особенно клуба. И для нас, как представителей СМИ, игрок с более высокой рыночной стоимостью, конечно, может представлять больший интерес.

– Хорошо, я это понимаю. Пусть будет так: я работаю над тем, чтобы снова повысить свою рыночную стоимость. Но с рыночной стоимостью в 50 миллионов я не чувствовал себя как-то иначе, чем теперь, когда я стою 28, – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии».

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9 комментариев

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Алексей Гусев
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Ответ Luka Doncic
Какой еще Ньюкасл? Это больше про нынешний Челси! Ньюкасл поумнее действует на трансферном рынке и осторожнее, хотя денег не меньше
да денег то походу побольше, но ожидания какие были?))) Рабьо, Рэмзи(у болел Юве), Лагле и Умтити(у болел Барсы)...в общем только ленивый не мечтал хоть за какие то, а если получится то и за хорошие, деньги слить в НЮ свой шлак
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Максим Ларченков
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Ответ Итачи Учиха
Кажется, прогадал он с переходом в БД. Затормозил в развитии. С другой стороны, практика показывает, что зачастую юнцы из Бундеслиги после перехода в условную АПЛ оказываются не оправдывают ожиданий
Сон не провалился! Раскрылся максимально!
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vzi
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Ответ Итачи Учиха
Кажется, прогадал он с переходом в БД. Затормозил в развитии. С другой стороны, практика показывает, что зачастую юнцы из Бундеслиги после перехода в условную АПЛ оказываются не оправдывают ожиданий
В этом году хорошо играет. Забивает. Там весь Дортмунд порой херней страдает.
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Luka Doncic
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Ответ BVB09
Он ленивый. Но в последнее время хорошо прибавил. Его смещение в центр дает остроту атаку бд. Надеюсь прибавит потенциал есть. Чем то напоминает Ройса. Что касается игроков перешедших в апл, Холланд с вами не согласен. Да и санчо рано списывать со счетов
Сане наверное единственный немец кто заиграл в АПЛ за последнее время. Хаверц и Вернер знатно провались.

Кейта (не немец) тоже провалился в Ливерпуле
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Luka Doncic
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Какой еще Ньюкасл? Это больше про нынешний Челси!

Ньюкасл поумнее действует на трансферном рынке и осторожнее, хотя денег не меньше
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llolishe
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Лучший день в мире был когда Ливерпуль купил Салаха хотя Клопп настаивал на трансфере Брандта
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BVB09
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Ответ Итачи Учиха
Кажется, прогадал он с переходом в БД. Затормозил в развитии. С другой стороны, практика показывает, что зачастую юнцы из Бундеслиги после перехода в условную АПЛ оказываются не оправдывают ожиданий
Он ленивый. Но в последнее время хорошо прибавил. Его смещение в центр дает остроту атаку бд. Надеюсь прибавит потенциал есть. Чем то напоминает Ройса. Что касается игроков перешедших в апл, Холланд с вами не согласен. Да и санчо рано списывать со счетов
+3
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Итачи Учиха
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Кажется, прогадал он с переходом в БД. Затормозил в развитии. С другой стороны, практика показывает, что зачастую юнцы из Бундеслиги после перехода в условную АПЛ оказываются не оправдывают ожиданий
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Артём Сергеев
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Умный парень
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