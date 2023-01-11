Брандт о том, что подешевел с 50 до 28 млн евро: «Возможно, появится «Ньюкасл» и скажет: «Отличный игрок, вот вам 80 миллионов!»

признался, что не придает большого значения трансферной стоимости игроков.

– За последние годы ваша рыночная стоимость упала с 50 до 28 миллионов евро. Это задевает вас?

– Меня это не беспокоит. В конце концов, это не отражает того, на что я на самом деле способен. Рыночная стоимость складывается из многих вещей. Я отлично провел время в Леверкузене, но, к сожалению, у меня был провальный год в Дортмунде, к которому я отнесся очень критично.

Но что означает рыночная стоимость в это сумасшедшее время? В конце концов, возможно, появится « » и скажет: «Мы думаем, что это отличный игрок, несмотря на рыночную стоимость, вот вам 80 миллионов!» Футбольный мир сошел с ума. Позвольте мне задать встречный вопрос: важна ли рыночная стоимость для вас, журналистов?

– В конце концов, это определенная ценность для игрока и особенно клуба. И для нас, как представителей СМИ, игрок с более высокой рыночной стоимостью, конечно, может представлять больший интерес.

– Хорошо, я это понимаю. Пусть будет так: я работаю над тем, чтобы снова повысить свою рыночную стоимость. Но с рыночной стоимостью в 50 миллионов я не чувствовал себя как-то иначе, чем теперь, когда я стою 28, – сказал полузащитник дортмундской « ».

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