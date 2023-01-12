«МЮ» сыграет с «Ноттингемом» в полуфинале Кубка лиги, «Ньюкасл» – с «Саутгемптоном»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон Ноттингем Форест Футбол

Состоялась жеребьевка полуфинального этапа Кубка английской лиги.

Соперником «Саутгемптона» стал «Ньюкасл», а «Ноттингем Форест» выпал «Манчестер Юнайтед».

Первые матчи пройдут на неделе, начинающейся 23 января, ответные – через неделю.

«Саутгемптон» и «Ноттингем» начнут полуфинальные противостояния дома.

Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» проиграл «Саутгемптону», «Форест» по пенальти выбил «Вулвз»

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20 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
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Опа, ништяк. Из всех самый комфортный соперник
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argentinakomandamraz
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Ответ Jas Ik
Тут уже 80% того что МЮ заберёт трофей
Прими ставку на Ньюкасл кеф 30 😎 раз уж так
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argentinakomandamraz
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А вот и первый титул ньюкасла подъехал
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AndreyBuldyzhev
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Ответ GuruFutbola
Изи кубок для мю
Ньюкасл выиграет кубок
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Андрей Смирнов
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Первый раз такое вижу, что в полуфинале какого-либо турнира только любимые команды🤩🤩 по красоте. Наконец-то никаких сити, Челси, арсеналов, вест хэмов
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NickN
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В перспективе, нас может ждать интересный финал Юнайтед-Ньюкасл. Две команды-перестройки, которые кубки над своей головой не поднимали давно (особенно, "сороки").
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Игорь Климов
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Скорее всего МЮ выиграет Кубок.
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Jas Ik
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Тут уже 80% того что МЮ заберёт трофей
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llolishe
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Ответ Дима Берин
Квадрупл - сколько Клоппа в этом слове)))
Тратил бы Клопп столько сколько тратит Пеп уже было бы много квадруплов)Одним составом прошлый сезон в четырех турнирах считай играй
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CyberUnited
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У сити кончился контракт на подогрев шаров. Теперь он принадлежит МЮ.
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Febos_
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Думал худший и слабый сезон только в чемпионате, но и в кубковых встречах такая же фигня. Когда в апл лидирует арсенал, а в кубке нет ни одного топ клуба то сезон считайте был очень слабым в Англии
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psixyec
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Ответ tackle by Moore
И здесь как по заказу самый легкий соперник, который тем более будет играть без основного вратаря. Эрик мегафартовый. МЮ кстати единственная английская команда продолжающая участие в четырех турнирах, так что квадрупл определенно наш
А Ливерпуль залупл выиграет, как и в прошлом году.
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Roman Larionov
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Ответ tackle by Moore
И здесь как по заказу самый легкий соперник, который тем более будет играть без основного вратаря. Эрик мегафартовый. МЮ кстати единственная английская команда продолжающая участие в четырех турнирах, так что квадрупл определенно наш
Наконец-то повезло
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llolishe
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Ответ tackle by Moore
И здесь как по заказу самый легкий соперник, который тем более будет играть без основного вратаря. Эрик мегафартовый. МЮ кстати единственная английская команда продолжающая участие в четырех турнирах, так что квадрупл определенно наш
Год назад этот кубок для болельщиков Манчестер Юнайтед был второсортным...
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Дмитрий Степанов
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Ответ GuruFutbola
Изи кубок для мю
Поддерживаю
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Дима Берин
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Ответ tackle by Moore
И здесь как по заказу самый легкий соперник, который тем более будет играть без основного вратаря. Эрик мегафартовый. МЮ кстати единственная английская команда продолжающая участие в четырех турнирах, так что квадрупл определенно наш
Квадрупл - сколько Клоппа в этом слове)))
+16
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Дмитрий Степанов
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Ахахаааахахахаахпххпхпзпхахпхахахахааххахпххазпзпзхахахахахаха денежный мешок отлетел от великого саугемптона
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tackle by Moore
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И здесь как по заказу самый легкий соперник, который тем более будет играть без основного вратаря. Эрик мегафартовый. МЮ кстати единственная английская команда продолжающая участие в четырех турнирах, так что квадрупл определенно наш
+19
-1
+18
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GuruFutbola
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Изи кубок для мю
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psixyec
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А Сити с кем сыграет? С Челси или с Лузерпулем? Изи трофей для Тен Хага.
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-3
-3
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