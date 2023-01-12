«МЮ» сыграет с «Ноттингемом» в полуфинале Кубка лиги, «Ньюкасл» – с «Саутгемптоном»
Состоялась жеребьевка полуфинального этапа Кубка английской лиги.
Соперником «Саутгемптона» стал «Ньюкасл», а «Ноттингем Форест» выпал «Манчестер Юнайтед».
Первые матчи пройдут на неделе, начинающейся 23 января, ответные – через неделю.
«Саутгемптон» и «Ноттингем» начнут полуфинальные противостояния дома.
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» проиграл «Саутгемптону», «Форест» по пенальти выбил «Вулвз»
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