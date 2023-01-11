Тарасова о том, что CAS отклонил апелляцию РФС: «Болезненное решение. Остальным видам спорта тоже нечего там ловить»
Татьяна Тарасова прокомментировала решение CAS об отстранении России.
Вчера спортивный арбитражный суд опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной России от ЧМ-2022.
«Болезненное решение. Значит, остальным видам спорта тоже нечего ловить в CAS.
Футболисты пусть не расстраиваются, а попробуют за время отсутствия на международной арене развить детский и юношеский футбол», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию
РФС о решении CAS: «Ждем его официального направления, и у нас будет 30 дней на решение о дальнейших действиях»
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