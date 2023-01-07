Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Удинезе», «Интер» в гостях у «Монцы»

« » примет «Удинезе» в матче 17-м туре Серии А.

Также в субботу « » сыграет на выезде с «Монцей».

В воскресенье лидер таблицы « » проведет гостевой матч с «Сампдорией», « » будет противостоять «Роме».

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – « ».

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь