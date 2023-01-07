Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Удинезе», «Интер» в гостях у «Монцы»

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«Ювентус» примет «Удинезе» в матче 17-м туре Серии А.

Также в субботу «Интер» сыграет на выезде с «Монцей». 

В воскресенье лидер таблицы «Наполи» проведет гостевой матч с «Сампдорией», «Милан» будет противостоять «Роме». 

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Аталанта». 

Чемпионат Италии

17-й тур

Фиорентина – Сассуоло
Дата проведения
7 января, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Удинезе
Дата проведения
7 января, 20.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Интер
Дата проведения
7 января, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Торино
Дата проведения
8 января, 14.30, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Лечче
Дата проведения
8 января, 17.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Эмполи
Дата проведения
8 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Наполи
Дата проведения
8 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Рома
Дата проведения
8 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Кремонезе
Дата проведения
9 января, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Аталанта
Дата проведения
9 января, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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3 комментария

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Комнатный олень
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Ювентус - Удинезе! Класс! Трезиге против Ди Натале! Ждём с нетерпением! 🍺🍺🍺
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Stade de Reims
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Жду матча Милан - Рома,
хорошим должен получится матч.

Всем хорошего тура и отличных выходных
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Rio de Janeiro
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Всем преследователям Наполи побед.За золотую гонку до последнего тура
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-3
-3
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