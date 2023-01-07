Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Удинезе», «Интер» в гостях у «Монцы»
«Ювентус» примет «Удинезе» в матче 17-м туре Серии А.
Также в субботу «Интер» сыграет на выезде с «Монцей».
В воскресенье лидер таблицы «Наполи» проведет гостевой матч с «Сампдорией», «Милан» будет противостоять «Роме».
Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Аталанта».
17-й тур
- Дата проведения
- 7 января, 17.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 7 января, 20.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 января, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 8 января, 14.30, «Ареки»
- Дата проведения
- 8 января, 17.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 8 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 8 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 8 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 9 января, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 9 января, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь
хорошим должен получится матч.
Всем хорошего тура и отличных выходных