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Ранее Аллегри заявлял, что целью «Юве» на сезон является попадание в топ-4 Серии А.

«Шаг за шагом, минимальная цель клуба – это четвертое место. Это ложь, которую мне противно слышать. Говорят, «Юве» вернулся. К чему? К тому, что они снова отстой.

Они могут стать чемпионами, но мне наплевать. Только некомпетентные думают, что Аллегри держит ситуацию и команду под контролем», – заявил экс-форвард «Ромы» Bobo Tv.