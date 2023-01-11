Антонио Кассано: «Юве» вернулся? К тому, что они снова отстой. Только некомпетентные думают, что Аллегри контролирует ситуацию»
Антонио Кассано резко высказался о «Ювентусе» и Массимилиано Аллегри.
Ранее Аллегри заявлял, что целью «Юве» на сезон является попадание в топ-4 Серии А.
«Шаг за шагом, минимальная цель клуба – это четвертое место. Это ложь, которую мне противно слышать. Говорят, «Юве» вернулся. К чему? К тому, что они снова отстой.
Они могут стать чемпионами, но мне наплевать. Только некомпетентные думают, что Аллегри держит ситуацию и команду под контролем», – заявил экс-форвард «Ромы» Bobo Tv.
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