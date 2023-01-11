Антонио Кассано: «Юве» вернулся? К тому, что они снова отстой. Только некомпетентные думают, что Аллегри контролирует ситуацию»

Теги Ювентус Антонио Кассано серия А Италия Массимилиано Аллегри контент Футбол

Антонио Кассано резко высказался о «Ювентусе» и Массимилиано Аллегри.

Ранее Аллегри заявлял, что целью «Юве» на сезон является попадание в топ-4 Серии А.

«Шаг за шагом, минимальная цель клуба – это четвертое место. Это ложь, которую мне противно слышать. Говорят, «Юве» вернулся. К чему? К тому, что они снова отстой.

Они могут стать чемпионами, но мне наплевать. Только некомпетентные думают, что Аллегри держит ситуацию и команду под контролем», – заявил экс-форвард «Ромы» Bobo Tv.

 

 

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13 комментариев

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Isshin88
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Всё по делу Антонио сказал.
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Пирс Морган
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Ответ d.xoxlov
До Кина ему – как до Луны.
В плане критики и жалоб)
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2RIN
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Ответ Юрий Кечко
А у вас брата в Москве нет ?(с)
😁
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2RIN
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Такого таланта был парняга, мог горы свернуть, а по итогу только и остается, что напоминать о себе глупыми набросами
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d.xoxlov
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Ответ Пирс Морган
Итальянский Рой Кин
До Кина ему – как до Луны.
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d.xoxlov
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Компетентный Антошка тут как тут.
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Aidos9419
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Три кита футбольного медиа: Агбонлахор - Кассано - Мостовой
Эти щенки по сравнению с Бубновым
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AC.Milan.Fan
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Игра Ювентуса и состав у них конечно полный отстой, но Аллегри выиграл 8 игр подряд и ни разу не пропустил, значит у него все под контролем ...
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AC.Milan.Fan
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Кассано в своём репертуаре, 8 побед подряд Аллегри говорят об обратном ...
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Яйца Тен Хага
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Дайте ему уже пижаму. И спрячьте, его поглубже.
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Юрий Кечко
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А у вас брата в Москве нет ?(с)
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Пирс Морган
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Итальянский Рой Кин
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Флоренти́но Пéрес
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Три кита футбольного медиа:
Агбонлахор - Кассано - Мостовой
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