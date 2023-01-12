Петраков покинул пост тренера Украины: «Мы стремились подарить стране радость в самый тяжелый момент в ее новейшей истории»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу отставки УАФ Александр Петраков Футбол

УАФ сообщила об уходе Александра Петракова с поста тренера сборной Украины.

Под его руководством команда провела 15 матчей и одержала шесть побед, проиграв лишь дважды.

«Для меня этот период навсегда останется теплым воспоминанием в сердце.

Хочу поблагодарить игроков и тренерско-административный штаб за то, что на протяжении полутора лет мы были единым целым, сплоченным и вдохновленным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и за его пределами.

Мы стремились добиться самого лучшего и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства», – передает слова Петракова сайт Украинской ассоциации футбола.

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14 комментариев

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Аталанта расправила плечи
Ответ Александр Максаков
"В мире других таких дикарей не осталось, которым главное контурные карты перекрашивать". --- как долго будете повторять эту глупость?
Примеры крупной войны в 21 веке с захватом чужих территорий. Уверен, вы не облажаетесь.
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GullitRuud
тяжёлый нужно заменить на последний
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Александр Максаков
Ответ Аталанта расправила плечи
Как долго ещё будите повторять эту глупость? Недалекие люди часто экстраполируют своё мировозрение на других. Поэтому в России камлали постоянно про нападения Польши, Венгрии, Румынии и т.д. Только уже 2023 год на дворе, ау. В мире других таких дикарей не осталось, которым главное контурные карты перекрашивать.
"В мире других таких дикарей не осталось, которым главное контурные карты перекрашивать". --- как долго будете повторять эту глупость?
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pvh-82
Ответ N. Shutov
Эй🐷🐶,Как там Херсон
https://vk.com/wall-35660695_1085450
https://vk.com/wall-35660695_1086441
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romanisti89
А ушел то почему?
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N. Shutov
Ответ pvh-82
Теперь ЧВК "Вагнера" радость дарить будет!
Эй🐷🐶,Как там Херсон
+3
-3
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Аталанта расправила плечи
Ответ blacksmithept
Мы желали счастья вам в этой самой Польше большой .....Ансамбль Самоцветы.
Как долго ещё будите повторять эту глупость? Недалекие люди часто экстраполируют своё мировозрение на других. Поэтому в России камлали постоянно про нападения Польши, Венгрии, Румынии и т.д. Только уже 2023 год на дворе, ау. В мире других таких дикарей не осталось, которым главное контурные карты перекрашивать.
+4
-3
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pvh-82
Теперь ЧВК "Вагнера" радость дарить будет!
0
-3
-3
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Joe Moor
Ответ Vatikan
А ты реально Морган?
Конечно, по фотке не видно что ли?
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Юрий Кечко
Ответ Vatikan
А ты реально Морган?
Я представил мем где девушка снимает трусы в машине
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Vatikan
Ответ Пирс Морган
Бейл забрал радость
А ты реально Морган?
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Юрий Кечко
Спасибо за все легенда
Ничейки с Казахстаном навсегда в наших сердцах
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blacksmithept
Мы желали счастья вам в этой самой Польше большой .....Ансамбль Самоцветы.
+4
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Пирс Морган
Бейл забрал радость
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