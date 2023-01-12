Петраков покинул пост тренера Украины: «Мы стремились подарить стране радость в самый тяжелый момент в ее новейшей истории»

сообщила об уходе с поста тренера сборной Украины.

Под его руководством команда провела 15 матчей и одержала шесть побед, проиграв лишь дважды.

«Для меня этот период навсегда останется теплым воспоминанием в сердце.

Хочу поблагодарить игроков и тренерско-административный штаб за то, что на протяжении полутора лет мы были единым целым, сплоченным и вдохновленным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и за его пределами.

Мы стремились добиться самого лучшего и подарить радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства», – передает слова Петракова сайт Украинской ассоциации футбола.