Петраков покинул пост тренера Украины: «Мы стремились подарить стране радость в самый тяжелый момент в ее новейшей истории»
УАФ сообщила об уходе Александра Петракова с поста тренера сборной Украины.
Под его руководством команда провела 15 матчей и одержала шесть побед, проиграв лишь дважды.
«Для меня этот период навсегда останется теплым воспоминанием в сердце.
Хочу поблагодарить игроков и тренерско-административный штаб за то, что на протяжении полутора лет мы были единым целым, сплоченным и вдохновленным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и за его пределами.
Мы стремились добиться самого лучшего и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства», – передает слова Петракова сайт Украинской ассоциации футбола.
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