«Атлетико» снова установил табличку с фамилией Куртуа на территории стадиона. Вчера она пропала

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«Атлетико» восстановил табличку с именем Тибо Куртуа на территории стадиона.

Вчера стало известно, что со стадиона пропала памятная табличка с именем бывшего вратаря «Атлетико», который на прошлой неделе выиграл Лигу чемпионов в составе другой мадридской команды – «Реала».

Как сообщает EFE, сегодня табличка вновь появилась на территории стадиона «рохибланкос».

Напомним, накануне финальной игры с «Ливерпулем» (1:0) Куртуа, проигравший финал Лиги чемпионов в составе «Атлетико» «Реалу» в 2014 году, сказал, что на этот раз он «на правильной стороне».

В понедельник утром президент «Атлетико» Энрике Сересо, отвечая на вопрос о Куртуа, сказал, что если кто-то хочет убрать табличку с именем бельгийца, «пусть берет кирку и лопату и убирает ее».

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