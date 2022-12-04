Куртуа о Бельгии: «Мы не золотое поколение, ведь ничего не выиграли. Немного стыдно – на ЧМ и Евро мы не были собой»

высказался о золотом поколении сборной Бельгии.

вылетела с на групповом этапе, заняв третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой.

«Теперь я буду болеть за Испанию, но пожелаю успеха и другим партнерам по «Реалу».

На этом чемпионате мира и на предыдущем мы не были собой. Мне немного стыдно. Посмотрим, что произойдет. Кто-то останется, кто-то уйдет. В футболе все быстро меняется. Уже в марте нас ждет отбор на Евро-2024.

Сложно назвать нас золотым поколением, ведь мы ничего не выиграли. Мы не золотое поколение. Мы поколение с большим талантом и отличными игроками со всей Европы. В России в 2018 году мы показали Бельгию, которая играет в хороший футбол», – заявил вратарь.

Также Куртуа сказал, что намерен выступить на ЧМ-2026.

«Да, это моя цель. У нас все еще хорошее поколение, к нам присоединятся новые игроки. Надеюсь, я закончу выступления за сборную на хорошей ноте, а не сейчас», – сказал голкипер .

Да, у Бельгии провал. Но разве золотое поколение ничего не выиграло?

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