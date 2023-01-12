Иньеста о победе Месси на ЧМ-2022: «Абсолютно заслуженно, учитывая игру Лео и Аргентины. Он испытал безмерную радость»
Андрес Иньеста высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«Воспоминания о 2010 году всегда свежи, а каждый раз, когда проходит чемпионат мира, еще сильнее.
Учитывая, как Лео и Аргентина выступили на ЧМ-2022, победа абсолютно заслуженная. В момент, когда Месси победил, он испытал безмерную радость», – сказал хавбек «Виссел Кобе».
Андрес Иньеста: «Месси лучший для меня независимо от ЧМ. А кто считал иначе, найдет оправдание, чтобы делать это дальше»
Говорят Месси обещали там 300 миллионов!
Даже в верблюд лиге Месси ценят больше кринжа 😂
Месси в сборной за посл лет15 *2. Это Бундестим последних лет 30 (Евро92-ЧМ2022)...
Аха.
А вот Карлитос Тевес почему-то не особо. Чуть ли не за франков топил. Не понимаю - они вместе в сборной немало матчей вместе сыграли. Неужели банальная зависть? Не хочется подобное думать.
2. Иньеста
3. Хави
достойные люди из твоего любимого клуба, чемпионы мира к тому же. Среди прочих в том году отметил бы Диего Милито, заслуживал 4-ое место.