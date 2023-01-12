Иньеста о победе Месси на ЧМ-2022: «Абсолютно заслуженно, учитывая игру Лео и Аргентины. Он испытал безмерную радость»

Андрес Иньеста высказался о победе на .

«Воспоминания о 2010 году всегда свежи, а каждый раз, когда проходит чемпионат мира, еще сильнее.

Учитывая, как Лео и выступили на ЧМ-2022, победа абсолютно заслуженная. В момент, когда Месси победил, он испытал безмерную радость», – сказал хавбек « ».

Андрес Иньеста: «Месси лучший для меня независимо от ЧМ. А кто считал иначе, найдет оправдание, чтобы делать это дальше»