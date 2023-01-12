Иньеста о победе Месси на ЧМ-2022: «Абсолютно заслуженно, учитывая игру Лео и Аргентины. Он испытал безмерную радость»

Теги ПСЖ высшая лига Япония Виссел Кобе Андрес Иньеста Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Андрес Иньеста высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Воспоминания о 2010 году всегда свежи, а каждый раз, когда проходит чемпионат мира, еще сильнее.

Учитывая, как Лео и Аргентина выступили на ЧМ-2022, победа абсолютно заслуженная. В момент, когда Месси победил, он испытал безмерную радость», – сказал хавбек «Виссел Кобе».

Андрес Иньеста: «Месси лучший для меня независимо от ЧМ. А кто считал иначе, найдет оправдание, чтобы делать это дальше»

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32 комментария

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Иван Шуткин
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Месси Гений и отличный человек , а таким людям дается вселенной все самое лучшее
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DolJun
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Ответ Экспертное мнение
Какой я тебе мессиглор? Я фанател от Фабьена Бартеза, Лэмпарда и Бекхэма. Но все нейтральные люди признают гениальность Месси, это норма, любишь футбол - значит любишь игру Месси, и это не мои слова, но в точку.
ну местные кулес может быть и купятся на это, там память как у рыбок, но даже если только на этой ветке почитать что ты пишешь - все сразу становится ясно)
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GaiRic
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Ответ Виталий Желтоусов
Не надо забывать о том что другие футболисты Аргентины тоже приложили максимум для достижения этого триумфа.
никто не принижает их заслуг, побеждает команда. речь идет о карьере великого футболиста который наконец взобрался на вершину футбола став чемпионом мира.
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Виталий Желтоусов
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Не надо забывать о том что другие футболисты Аргентины тоже приложили максимум для достижения этого триумфа.
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Терминатор///Айлбибекович
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Больше всего в победе Аргентины мне понравилось то,что они все время играли от себя.Во всех матчах доминировали и победили более,чем заслужено.Матч с саудитами это нелепая случайность.
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Muhammad Juraev
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Ответ Великий Алонсо
Месси убого играл, ну забил пенальти и в упор с метра, дальше что? Ничего особенного
Как там верблюд лига?!
Говорят Месси обещали там 300 миллионов!
Даже в верблюд лиге Месси ценят больше кринжа 😂
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Muhammad Juraev
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За Месси радуются все футболисты, все с ним дружат и только кринжу все "некрасивые" "завидуют" и только его персофаны с ним до гроба, хотя половина уже перешла в сторону Мбаппе)
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Экспертное мнение
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Ответ DolJun
я говорил что цацка никому не нужна после 2010ого, когда ее украли у снейдера) но я не удивлен, что ты выдергиваешь только выгодные тебе слова из контекста, иначе мессиглорам в спорах не выжить)
Какой я тебе мессиглор? Я фанател от Фабьена Бартеза, Лэмпарда и Бекхэма. Но все нейтральные люди признают гениальность Месси, это норма, любишь футбол - значит любишь игру Месси, и это не мои слова, но в точку.
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xG`
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Месси клубно. Это Бавария 1972-2022 деленная на 2. (25 лет грубо говоря карьеры Гении и 50 лет лютой доминации мюнхенцев внутри своей арены-лиги, так и внешне, за пределами ...)

Месси в сборной за посл лет15 *2. Это Бундестим последних лет 30 (Евро92-ЧМ2022)...
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Рустам Атаев
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Ответ Великий Алонсо
Месси убого играл, ну забил пенальти и в упор с метра, дальше что? Ничего особенного
Да да ,и такому как Месси вручили золотой мяч на чемпионате мира глупые эксперты.....и скоро получит 8 й законный золотой мяч!!!!так что не нервничай
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DolJun
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так ты же сам говорил что эта цацка никому не нужна и потеряла ценность? но полыхает у тебя даже спустя 12 лет, показатель однако. Я так-то согласен, цацки ни в каком количестве не способны передать ценность Месси для футбола.
я говорил что цацка никому не нужна после 2010ого, когда ее украли у снейдера) но я не удивлен, что ты выдергиваешь только выгодные тебе слова из контекста, иначе мессиглорам в спорах не выжить)
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Экспертное мнение
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Ответ DolJun
мне кажется у этого должно быть какое-то медицинское название)
так ты же сам говорил что эта цацка никому не нужна и потеряла ценность? но полыхает у тебя даже спустя 12 лет, показатель однако. Я так-то согласен, цацки ни в каком количестве не способны передать ценность Месси для футбола.
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Игорь Климов
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Ответ rigobersong
Великий футболист о Величайшем футболисте!:)
Да, Чемпион Мира говорит о Чемпионе Мира!
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Caterina
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Иньеста знает, о чем говорит. Сам это испытал.
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DolJun
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Честно говоря, ЗМ должен был быть рад, что его дают Месси, футболист то уникальный, раз в 1000 лет рождается такой, а цацки это цацки, кто их только не получал.
мне кажется у этого должно быть какое-то медицинское название)
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Ответ DolJun
ага, а снейдер - первое. но - увы - карманный жребий распорядился иначе)
Честно говоря, ЗМ должен был быть рад, что его дают Месси, футболист то уникальный, раз в 1000 лет рождается такой, а цацки это цацки, кто их только не получал.
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rigobersong
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Ответ Игорь Климов
Великий футболист о Великом футболисте!
Великий футболист о Величайшем футболисте!:)
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Игорь Климов
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Великий футболист о Великом футболисте!
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Радость Ди Мария
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Иньеста... Всё же какой же состав тогда был у Барселоны... Уверен от души радовался за своего друга Андрес. Скромный величайший работяга...
Работяга лучший испанский полузащитник в истории?
Аха.
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DolJun
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1. Месси 2. Иньеста 3. Хави достойные люди из твоего любимого клуба, чемпионы мира к тому же. Среди прочих в том году отметил бы Диего Милито, заслуживал 4-ое место.
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СуперНегр228
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Ответ Великий Алонсо
Месси убого играл, ну забил пенальти и в упор с метра, дальше что? Ничего особенного
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Великий Алонсо
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Радость Ди Мария
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Великий Ини реально рад. Неплохо они вместе отжигали.
А вот Карлитос Тевес почему-то не особо. Чуть ли не за франков топил. Не понимаю - они вместе в сборной немало матчей вместе сыграли. Неужели банальная зависть? Не хочется подобное думать.
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Ответ DolJun
про 2010-ый - это он про липовый зм месси?) тонко)
1. Месси
2. Иньеста
3. Хави

достойные люди из твоего любимого клуба, чемпионы мира к тому же. Среди прочих в том году отметил бы Диего Милито, заслуживал 4-ое место.
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Рустам Атаев
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Один чемпион мира легенда Иньеста о другом чемпионе мира легенде Лео!
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