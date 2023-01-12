Энрике – главный кандидат на пост тренера сборной Бразилии. CBF ценит его карьеру и стремление приглашать молодых игроков

Луис Энрике может возглавить сборную .

Как сообщает Diario Sport, сегодня Бразильская конфедерация футбола (CBF) начнет работу по поиску преемника Тите, покинувшего пост главного тренера национальной команды после ЧМ-2022.

Энрике считается главным кандидатом на этот пост. Вариант с его назначением является более приоритетным и легкоосуществимым, чем приглашение или .

Изначально президент CBF видел на этой должности , но испанец не собирается покидать «Манчестер Сити».

Кандидатуру Энрике высоко оценивают в конфедерации – благодаря его карьере в сборной и «Барселоне». Также CBF привлекает стремление тренера задействовать в матчах молодых игроков.