Энрике – главный кандидат на пост тренера сборной Бразилии. CBF ценит его карьеру и стремление приглашать молодых игроков

Теги Карло Анчелотти Жозе Моуринью Сборная Бразилии по футболу Сборная Испании по футболу Пеп Гвардиола Луис Энрике Федерация футбола Бразилии Футбол

Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

Как сообщает Diario Sport, сегодня Бразильская конфедерация футбола (CBF) начнет работу по поиску преемника Тите, покинувшего пост главного тренера национальной команды после ЧМ-2022. 

Энрике считается главным кандидатом на этот пост. Вариант с его назначением является более приоритетным и легкоосуществимым, чем приглашение Жозе Моуринью или Карло Анчелотти

Изначально президент CBF видел на этой должности Пепа Гвардиолу, но испанец не собирается покидать «Манчестер Сити».

Кандидатуру Энрике высоко оценивают в конфедерации – благодаря его карьере в сборной Испании и «Барселоне». Также CBF привлекает стремление тренера задействовать в матчах молодых игроков. 

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65 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ son min
Минус Винисиус, Милитао, Родриго в состае Бразилии:)
"«Реал Мадрид» впервые в истории выставил на матч Ла Лиги стартовый состав без испанцев"
Ох уж этот предвзятый Энрике, заворачивал потенциальный костяк сборной🤧
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kuznez.molot.
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Ответ son min
Минус Винисиус, Милитао, Родриго в состае Бразилии:)
Испанцы даже в Реале в старт не попадают
С чего тогда их в сборную вызывать
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Андрей Балабаев
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Новая бразильская игровая философия-жога ватакатио
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XavIniesta2008-2015
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Ответ &_Bishep_&
Не вериться, что в Бразилии имеются такие идиоты. Если это случиться, то Неймар и Винисиус аут из сборной : слишком быстро бегут к воротам соперника.
Особенно Неймар, проведший лучшие годы карьеры при Энрике
И кто плюсует этот бред ?
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читай ниже ↙
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Ответ fellx
Из действующий игроков через Барсу прошли не очень много игроков Барсы. Кого будет приглашать Энрике? Или начнёт снова адекватно тренеровать?
Артура вызовет, главный ватокат
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vzi
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Только не это!
Я не хочу смотреть, как в 2026 году Милитау и Маркиньюс перекатывают 100500 передач между собой ради владения 85%.
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rubilnik
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И реаловских задинамит 😂
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Владимир Ожигнед
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Значит ещё цикл без ничего. Кроме того, придётся рычаги какие-то новые подключать,чтобы в барсу 11 бразильцев подписать
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Круговорот физруков в мире, похлеще чем в РосПрикол Лиге
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Ramin Mamedov
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ура, наконец то легенда Барселоны Дуглас будет выходить в старте!
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zigzag1
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Дожились что бразильскую сборную возглавит иностранец.
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Fenix4050
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"CBF привлекает стремление тренера задействовать в матчах молодых игроков"- для бразильцев обязательная опция. Выпустить на товарняк молодняк потом распихать за десятки миллионов по европейским клубам как "игроков сборной Бразилии"
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&_Bishep_&
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Не вериться, что в Бразилии имеются такие идиоты. Если это случиться, то Неймар и Винисиус аут из сборной : слишком быстро бегут к воротам соперника.
+5
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Родя Раскольников
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ждём Рафинью вечно в старте. Барселонец потому-что
Как поклонник испанского футбола, я бы лучше ждал испанца в стартовом составе Реала. От этого напрямую зависит наполняемость сборной Испании игроками Реала.

Ну или на крайний случай уволить Анчелотти и обвинить его в игнорировании испанцев при выборе состава. Но это уже френдли фаер.
+3
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Эрик Оганезов
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Ответ Аркадий Аркадич
Сколько в Барсе бразильцев? Не получится же заявку на матч набрать.
не вина Энрике что в Барселоне играют больше испанцев, чем в "Королевском клубе" испании
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Сергей Кол
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Мдааа... а такая играющая команда была...

А теперь ждём чудовищно унылую и прогматичную машину
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DoDidDone
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Как они играть будут? В Бразилии нет центральных полузащитников, на которых Энрике игру строит. Только нападающие и опорники с защитниками.
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Viktor_SV
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Бразилию вообще когда-либо тренировал иностранец? Было такое? Мне казалось, футбольные страны первого эшелона всегда своих главными тренерами ставят. Эрикссон в Англии - это был эксцес и позор для английского тренерского цеха.
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Экспертное мнение
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Ответ Direct free kick
Когда у тебя хватит смекалки заменить зюбу на Черышева? У Хуана Пабло Сорина есть гол бразильцам в нормальном матче. у Месси нет
Хет-трик Месси Бразилии в товарняке > все фруктовые голы литвам андоррам люксембургам на официалках
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XavIniesta2008-2015
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он играет ужасно
Это потому что ты так решил ?
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Direct free kick
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Ответ Экспертное мнение
Звучит как гол в плей-офф ЧМ есть у Вергоста и Дзюбы, но у Роналду 0+0 за 5 турниров. Будто это что-то хорошее)
Когда у тебя хватит смекалки заменить зюбу на Черышева?
У Хуана Пабло Сорина есть гол бразильцам в нормальном матче. у Месси нет
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Алексей Муравьёв
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Хотелось бы увидеть его работу в Атлетико, если в итоге Симеоне уйдет летом.
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Ответ Sevuska
😆😆😆
😆+😆 по гол+пас в плей-офф на пяти ЧМ у арбуза
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ XavIniesta2008-2015
Понятно. А минус то в чём ?
Он играет ужасно
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Матвей Баранов
Супер атакующая сборная Бразилии и Энрике. Очень странный выбор.
В смысле ? Какой тренер Энрике,если не атакующий ?
0
-2
-2
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