Энрике – главный кандидат на пост тренера сборной Бразилии. CBF ценит его карьеру и стремление приглашать молодых игроков
Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии.
Как сообщает Diario Sport, сегодня Бразильская конфедерация футбола (CBF) начнет работу по поиску преемника Тите, покинувшего пост главного тренера национальной команды после ЧМ-2022.
Энрике считается главным кандидатом на этот пост. Вариант с его назначением является более приоритетным и легкоосуществимым, чем приглашение Жозе Моуринью или Карло Анчелотти.
Изначально президент CBF видел на этой должности Пепа Гвардиолу, но испанец не собирается покидать «Манчестер Сити».
Кандидатуру Энрике высоко оценивают в конфедерации – благодаря его карьере в сборной Испании и «Барселоне». Также CBF привлекает стремление тренера задействовать в матчах молодых игроков.
Ох уж этот предвзятый Энрике, заворачивал потенциальный костяк сборной🤧
С чего тогда их в сборную вызывать
И кто плюсует этот бред ?
Я не хочу смотреть, как в 2026 году Милитау и Маркиньюс перекатывают 100500 передач между собой ради владения 85%.
Ну или на крайний случай уволить Анчелотти и обвинить его в игнорировании испанцев при выборе состава. Но это уже френдли фаер.
А теперь ждём чудовищно унылую и прогматичную машину
У Хуана Пабло Сорина есть гол бразильцам в нормальном матче. у Месси нет