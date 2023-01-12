Пиоли о 0:1 от «Торино» в большинстве: «Милан» должен был выжать максимум, но пропустил после контратаки»

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Стефано Пиоли оценил поражение «Милана» от «Торино» (0:1 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Италии.

С 70-й минуты «россонери» играли в большинстве после удаления защитника туринцев Коффи Джиджи.

«Мы играли агрессивно и целеустремленно против тяжелого соперника, но, чтобы реализовать несомненное преимущество, нам не хватало качества и остроты.

Мы торопились, наносили поспешные удары и делали кроссы вместо того, чтобы попытаться вскрыть оборону. Мы крайне разочарованы, не буду отрицать: мы хотели пройти дальше.

В основное время мы позволили «Торо» создать лишь один момент. Я сделал замены, в атаке появилось разнообразие, но, повторюсь, нам не хватило остроты и хладнокровия.

Мы должны были выжать максимум из ситуации, но вместо этого пропустили после контратаки», – сказал главный тренер «Милана».

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