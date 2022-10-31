Пиоли об 1:2 с «Торино»: «Болезненное поражение, «Милан» сыграл слабо. Было важно оставаться рядом с «Наполи»

прокомментировал поражение от (1:2).

«Мы не были остры, играли недостаточно качественно, были недостаточно решительны в моментах, которые могли изменить ход игры. Мы слабо сыграли и на своей половине, и в штрафной соперника.

Это определенно был не лучший вечер Леау, это довольно очевидно. Очень жаль [что пришлось отыгрываться], болезненное поражение.

Конечно, я разочарован, потому что сегодня мы ожидали другого выступления и другого результата. Это должно заставить нас работать еще усерднее перед следующими играми, поэтому мы должны немедленно отреагировать.

Игра была важна, чтобы оставаться рядом с лидером, у которого все так хорошо», – сказал тренер «Милана».

После 12 туров «россонери» отстают от лидирующего «Наполи» на 6 очков и занимают третье место.