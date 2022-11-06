«Милан» выиграл 5 из 6 последних матчей. Поражение – от «Торино» после гола Миранчука

«Милан» добился пяти побед в шести последних матчах.

Команда Стефано Пиоли сегодня обыграла «Специю» (2:1) в 13-м туре Серии А.

С 16 октября «россонери» также обыграли «Верону» (2:1), загребское «Динамо» (4:0), «Зальцбург» (4:0). Единственное поражение «Милану» нанес «Торино» (1:2) – победный гол забил российский хавбек Алексей Миранчук.

Далее миланцы встретятся с «Кремонезе» – это случится 8 ноября.