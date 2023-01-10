Мерсон про Обамеянга: «Он покинет «Челси», думаю. Обратная замена для игрока старше 30 – это конец»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пол Мерсон Пьер-Эмерик Обамеянг Грэм Поттер Футбол

Пол Мерсон считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг покинет «Челси».

«Пьер-Эмерик Обамеянг был заменен обратно после выхода на замену в первом матче против «Ман Сити», и я думаю, что теперь он покинет команду.

Как только вы делаете обратную замену игрока старше 30 лет, вероятно, это конец.

Может быть, такое можно проделывать с более молодыми игроками, хотя в футболе это один из негласных запретов. Но Поттер сделал это с ним в 33 года, и, по-моему, с ним покончено.

Это пример того, почему подбор кадров является такой большой проблемой для «Челси». Они уже пригласили пару игроков и, похоже, собираются попробовать свои силы в трансферное окно. Они должны это сделать. До топ-4 сейчас очень далеко, но впереди еще долгий путь.

Но если они займутся январскими подписаниями, а Поттер через пару недель внезапно уйдет, то придет другой тренер и скажет: «Эти игроки мне не нравятся, я их не хотел».

Так же случилось и с Обамеянгом. Поттер не видел его в команде, но если его сейчас уволят и придет кто-то другой, он скажет: «Мне не нужен этот защитник или полузащитник». И придется снова ходить по одному и тому же кругу», – написал бывший полузащитник сборной Англии в колонке для Sky Sports.

Обамеянг заменил получившего травму Рахима Стерлинга в первом тайме матча 19-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1), но затем был заменен на 68-й минуте.

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14 комментариев

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рашпиль
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Юная ПТУшница, я думаю, ты правда не можешь переписать цитату или тебя заставляют её коверкать, я думаю?
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onsigne
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Ответ bm
Конец - потому-что его заменили на игрока из академии (кстати, перешел из академии Арсенала), у которого вообще нет опыта игры в АПЛ. Т.е. Поттер считает, что от неопытного молодого игрока больше пользы , чем от Обамеянга
Обамеянг вышел на пятой минуте просто потому что больше было некому выходить вместо травмированного Стерлинга, считай он весь матч провёл и ничего не показал, там уже всё равно на кого его поменяли
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AL27
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Ответ Chyngyz Orozaliev
В Милан надо, подходит по возрасту да и воспитанник как никак
У Обамы зарплата как 1/3 состава Милана вместе взятых. Не нужен он с такими запросами
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Goofts
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Ответ bm
Конец - потому-что его заменили на игрока из академии (кстати, перешел из академии Арсенала), у которого вообще нет опыта игры в АПЛ. Т.е. Поттер считает, что от неопытного молодого игрока больше пользы , чем от Обамеянга
Все просто, Поттер не тренер топ клуба
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olimbek
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Ответ Акира_1
Тут же не про их рычажные переходы речь
А че, брать за халяву и впихнуть за кэш, вполне себе норм для Барсы. Но не для Челси и Должуна ))
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bm
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Конец - потому-что его заменили на игрока из академии (кстати, перешел из академии Арсенала), у которого вообще нет опыта игры в АПЛ. Т.е. Поттер считает, что от неопытного молодого игрока больше пользы , чем от Обамеянга
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Chyngyz Orozaliev
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В Милан надо, подходит по возрасту да и воспитанник как никак
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Акира_1
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Ответ olimbek
Лучшая трансферная операция Барсы
Тут же не про их рычажные переходы речь
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DolJun
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Ответ Илья Ворошилов
До прихода Абрамыча, Челси тоже был середняком
америку ты не открыл, ильюха)
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Акира_1
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Ещё во время этого трансфера говорили, что трансфер 34 летнего нападающего - не лучшая идея, тем более без тренера, который его хотел. Теперь куда давать этого бездельника. 😒
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Илья Ворошилов
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Ответ DolJun
челси конечно как робин гуд поступил с обамеянгом: вытянул из середняка чтобы тот попылил на старости в первом лондонском, но - увы - возраст есть возраст.
До прихода Абрамыча, Челси тоже был середняком
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olimbek
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Лучшая трансферная операция Барсы
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Вальтер Пандиани
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Пора ехать поднимать Сент-Этьен со дна.
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DolJun
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