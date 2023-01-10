Мерсон про Обамеянга: «Он покинет «Челси», думаю. Обратная замена для игрока старше 30 – это конец»

считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг покинет « ».

«Пьер-Эмерик Обамеянг был заменен обратно после выхода на замену в первом матче против « », и я думаю, что теперь он покинет команду.

Как только вы делаете обратную замену игрока старше 30 лет, вероятно, это конец.

Может быть, такое можно проделывать с более молодыми игроками, хотя в футболе это один из негласных запретов. Но Поттер сделал это с ним в 33 года, и, по-моему, с ним покончено.

Это пример того, почему подбор кадров является такой большой проблемой для «Челси». Они уже пригласили пару игроков и, похоже, собираются попробовать свои силы в трансферное окно. Они должны это сделать. До топ-4 сейчас очень далеко, но впереди еще долгий путь.

Но если они займутся январскими подписаниями, а Поттер через пару недель внезапно уйдет, то придет другой тренер и скажет: «Эти игроки мне не нравятся, я их не хотел».

Так же случилось и с Обамеянгом. Поттер не видел его в команде, но если его сейчас уволят и придет кто-то другой, он скажет: «Мне не нужен этот защитник или полузащитник». И придется снова ходить по одному и тому же кругу», – написал бывший полузащитник сборной Англии в колонке для Sky Sports.

заменил получившего травму Рахима Стерлинга в первом тайме матча 19-го тура против «Манчестер Сити» (0:1), но затем был заменен на 68-й минуте.