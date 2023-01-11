У Бензема 6 голов за 6 последних матчей в «Реале». Он забил «Валенсии» с пенальти

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Суперкубок Испании Алехандро Эрнандес Эрнандес Эрай Джемерт Футбол

Нападающий Карим Бензема забил в 5 из 6 последних матчей за «Реал».

Француз открыл счет в игре с «Валенсией» (1:0, первый тайм) в полуфинале Суперкубка Испании. Он реализовал пенальти, который сам и заработал в результате фола защитника Эрая Джемерта. Футболист «Валенсии» также получил желтую карточку от судьи Алехандро Эрнандеса.

Всего на счету Бензема 6 голов за 6 последних игр в составе «Реала». Он отметился результативными ударами в каждом из трех матчей после ЧМ-2022 (при этом из четырех голов три – с одиннадцатиметровой отметки).

Подробно со статистикой обладателя «Золотого мяча»-2022 можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Валенсия». 1:0 – Бензема открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ме-си-боты такие смешные,когда их карлик забивает за один турнир 70%голов с пенальти то это норм,а так другим нельзя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амирджон Рахимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tiestorzn17
Точки все таки не показатель, пока до уровня прошлого сезона форму еще не набрал. Пенальти любой ландух из Аль-Насра забивать может
Из за суммы контракта у тебя горит все еще что ли ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tiestorzn17
Точки все таки не показатель, пока до уровня прошлого сезона форму еще не набрал. Пенальти любой ландух из Аль-Насра забивать может
Ну или кар-лик из Аргентины
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Московой
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ CHELSEA_2008
У Месси на ЧМ с пенальти вообще больше половины. Над ним из-за этого все угорают до сих пор.)
Кто все?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Боевой комар
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А не с пенальти он когда забивал в последний раз?...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CHELSEA_2008
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Buharoid
Из шести голов три с пенальти. Такие вот достижения.
У Месси на ЧМ с пенальти вообще больше половины. Над ним из-за этого все угорают до сих пор.)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Moscwow
Не 6 пенок на ЧМ, конечно, но тоже ничего
10 пенок на чм
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Samsonov_24_4_11_15
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Moscwow
Не 6 пенок на ЧМ, конечно, но тоже ничего
Не чемпион мира, конечно, но тоже ничего
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandro Cry
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец Карим, хоть и с пенальти
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Из шести голов три с пенальти. Такие вот достижения.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moscwow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Пензема
Не 6 пенок на ЧМ, конечно, но тоже ничего
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NomerSports
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
знатно рухнул на газон в стиле арабского принца
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куй Покагорячев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Пензема
Бенземальти
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiestorzn17
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Точки все таки не показатель, пока до уровня прошлого сезона форму еще не набрал. Пенальти любой ландух из Аль-Насра забивать может
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а я не понял. пенки же исключительно для Лео на ЧМ вводили. а тут Бенз уже который гол уже кладёт с пенки за последние матчи
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пипец, первый тайм такое ощущение что Амкар- Рубин смотрю. Мяч ходит как в слоу мо и у игроков, как-будто бы гири на ногах.
И тут дело не в плохой форме игроков , а черезмерно густой и сухой траве газона.
Понятно, что тут любят троллить Хави за разговоры про высоту травы , но вот сами оцените, как это влияет на визуальное восприятие игры и ощущения качества футбола
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xDe xDe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Пензема
Тут вспомнилась бородатая фотожаба, где физиономию Пепе накладывали на лица игроков Реала. Пензема там тоже был, наряду с Пегуаином и остальными)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitromixailuk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Французский бандит расцвёл в последние годы, как Робин Гуд в Шервудском лесу
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Умар Тайпанов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Пензема
🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маноло Санчи́с
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Но по игре все-равно видно, что оптимальную форму не набрал.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yarmuck
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ psixyec
Лучший игрок текущего сезона.
Может прошлого сезона
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Пензема
Пенземалду
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пензема
+67
-29
+38
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikolozi33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А дальше лучше! Карим в отличной форме. Хладнокровно положил пенальти - по мастерский! Настоящий капитан и лидер Мадрида!
+12
-13
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psixyec
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучший игрок текущего сезона.
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий