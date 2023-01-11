У Бензема 6 голов за 6 последних матчей в «Реале». Он забил «Валенсии» с пенальти
Нападающий Карим Бензема забил в 5 из 6 последних матчей за «Реал».
Француз открыл счет в игре с «Валенсией» (1:0, первый тайм) в полуфинале Суперкубка Испании. Он реализовал пенальти, который сам и заработал в результате фола защитника Эрая Джемерта. Футболист «Валенсии» также получил желтую карточку от судьи Алехандро Эрнандеса.
Всего на счету Бензема 6 голов за 6 последних игр в составе «Реала». Он отметился результативными ударами в каждом из трех матчей после ЧМ-2022 (при этом из четырех голов три – с одиннадцатиметровой отметки).
Подробно со статистикой обладателя «Золотого мяча»-2022 можно ознакомиться здесь.
«Реал» – «Валенсия». 1:0 – Бензема открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
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