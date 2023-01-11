«Боруссия» предлагает Мукоко 40 млн евро на 5 лет. Агент хочет провести переговоры в четверг

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия агенты Юссуфа Мукоко деньги Футбол

«Боруссия» пытается добиться заключения нового контракта с форвардом Юссуфа Мукоко.

По информации Bild, дортмундцы подготовили очередное предложение на общую сумму порядка 40 млн евро.

Если 18-летний нападающий подпишет договор на четыре года (плюс еще год – опционально), то будет зарабатывать до 6 млн евро за сезон, а еще 10 млн получит в качестве бонуса за достижение соглашения. Также до 2,4 млн евро может заработать Патрик Уильямс, агент Мукоко.

Сторона футболиста хочет провести переговоры в четверг. Если до завершения сборов в Испании договориться не удастся, шансы «Боруссии» на сохранение Мукоко значительно упадут.

Контракт форварда рассчитан до конца сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Богдан Громовски
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Ответ tfs
Мукоко один из главных активов БД, неоднократно признавался в любви к клубу, желает выиграть с ним ЛЧ. Надеюсь на фоне этого не пробросит клуб, поддавшись на обещания и погнавшись за длинным фунтом или евро
Мало ли шо он говорил. Предложат лямов 80-100, и Ваше руководство его ленточкой перевяжет и отправит. Скатились до клуба-трамплина . А это грустно , Великая команда была.
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Богдан Громовски
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Да лан,согласится если Челси или Ньюкасл в ЛЧ не попадут. А через сезон-два шмели его продадут, и будут опять ныть про разные уровни команд :)
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los merengues
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Ответ tfs
Мукоко один из главных активов БД, неоднократно признавался в любви к клубу, желает выиграть с ним ЛЧ. Надеюсь на фоне этого не пробросит клуб, поддавшись на обещания и погнавшись за длинным фунтом или евро
Это не тот вундеркинд, что в младших командах разрывал, имея какую-то космическую стату, все тогда на спортсе шутили, что он старший брат Думбия и сдуется как перейдет во взрослый футбол? Я тоже так думал, откровенно говоря, а оно вот как вышло.
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tfs
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Мукоко один из главных активов БД, неоднократно признавался в любви к клубу, желает выиграть с ним ЛЧ. Надеюсь на фоне этого не пробросит клуб, поддавшись на обещания и погнавшись за длинным фунтом или евро
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