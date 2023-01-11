«Боруссия» предлагает Мукоко 40 млн евро на 5 лет. Агент хочет провести переговоры в четверг

«Боруссия» пытается добиться заключения нового контракта с форвардом .

По информации Bild, дортмундцы подготовили очередное предложение на общую сумму порядка 40 млн евро.

Если 18-летний нападающий подпишет договор на четыре года (плюс еще год – опционально), то будет зарабатывать до 6 млн евро за сезон, а еще 10 млн получит в качестве бонуса за достижение соглашения. Также до 2,4 млн евро может заработать Патрик Уильямс, агент Мукоко.

Сторона футболиста хочет провести переговоры в четверг. Если до завершения сборов в Испании договориться не удастся, шансы « » на сохранение Мукоко значительно упадут.

Контракт форварда рассчитан до конца сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.