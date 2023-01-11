«Боруссия» предлагает Мукоко 40 млн евро на 5 лет. Агент хочет провести переговоры в четверг
«Боруссия» пытается добиться заключения нового контракта с форвардом Юссуфа Мукоко.
По информации Bild, дортмундцы подготовили очередное предложение на общую сумму порядка 40 млн евро.
Если 18-летний нападающий подпишет договор на четыре года (плюс еще год – опционально), то будет зарабатывать до 6 млн евро за сезон, а еще 10 млн получит в качестве бонуса за достижение соглашения. Также до 2,4 млн евро может заработать Патрик Уильямс, агент Мукоко.
Сторона футболиста хочет провести переговоры в четверг. Если до завершения сборов в Испании договориться не удастся, шансы «Боруссии» на сохранение Мукоко значительно упадут.
Контракт форварда рассчитан до конца сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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