Эрик тен Хаг: «Нет никого выше команды. Каждый должен вносить свой вклад»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал о значимости всей команды.

«Все благодаря высоким стандартам. Каждый день. Благодаря строительству команды. Нет никого, кто был бы выше команды. Каждый должен вносить свой вклад.

Речь идет не об 11 игроках, а обо всем составе. Это команда вокруг команды. Речь обо всех сотрудниках – медицинский персонал, тренеры, аналитики.

У всех одна цель, и они стремятся ее достичь. Они упорно работают ради нее, сплотившись. Если мы будем продолжать в том же духе, мы сможем многого добиться», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг за полгода привнес кое-что важное. Но пока это не лучший «МЮ» после Фергюсона

Тен Хаг быстрее всех в истории одержал 20 побед во главе «МЮ» – за 27 матчей

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7 комментариев

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Андрей Букин
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Нет ничего важнее семьи (с) Лысый
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Да, та самая летучая мышь
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И вроде при чем здесь Роналду
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Korney
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Уже очень хочется смотреть каждый год ЛЧ с МЮ в группе.надеючь у него все получится,выстроит команду под себя,появятся новые звёзды в составе,и в ближайшие лет 5-ть снова возьмут АПЛ
+1
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Дмитрий Илющенко
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Нет ничего важнее семьи
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Burel
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Тонко пнул Ботокса
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p
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Ответ Romanunited
Аки САФ, надеюсь превзойдет
Думаю это невозможно
+3
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+3
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Romanunited
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Аки САФ, надеюсь превзойдет
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