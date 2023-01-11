Эрик тен Хаг: «Нет никого выше команды. Каждый должен вносить свой вклад»

Эрик тен Хаг рассказал о значимости всей команды.

«Все благодаря высоким стандартам. Каждый день. Благодаря строительству команды. Нет никого, кто был бы выше команды. Каждый должен вносить свой вклад.

Речь идет не об 11 игроках, а обо всем составе. Это команда вокруг команды. Речь обо всех сотрудниках – медицинский персонал, тренеры, аналитики.

У всех одна цель, и они стремятся ее достичь. Они упорно работают ради нее, сплотившись. Если мы будем продолжать в том же духе, мы сможем многого добиться», – заявил главный тренер « ».

Тен Хаг за полгода привнес кое-что важное. Но пока это не лучший «МЮ» после Фергюсона

Тен Хаг быстрее всех в истории одержал 20 побед во главе «МЮ» – за 27 матчей