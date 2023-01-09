Спаллетти о «Ювентусе»: «Это один из самых сложных соперников даже без 8 побед подряд»

высказался о борьбе с «Ювентусом» за скудетто.

«Я увидел очень зрелую команду, которая умеет рассуждать, в матче [с «Сампдорией» – 2:0], который мог стать сложным по многим причинам. Ребята использовали свою голову, они всегда оставались в игре.

Гонка [за чемпионство] никогда не обсуждалась. Даже без восьми побед подряд [«Ювентус»] – это одна из самых сложных команд для противостояния, одна из сильнейших. У них богатая история, отличный менеджмент – это одна из сильнейших команд Италии.

Квара слишком много думает? Думать очень важно. Конечно, он должен найти ритм и свежесть, за месяц до перерыва [на чемпионат мира] он испытывал проблемы со спиной. Он провел хороший матч», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.

«Наполи» сыграет против «Ювентуса» в 18-м туре Серии А. « » занимает 2-ю строчку турнирной таблицы, отставая от «Наполи» на 7 очков.

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