Спаллетти о «Ювентусе»: «Это один из самых сложных соперников даже без 8 побед подряд»

Теги Сампдория Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Лучано Спаллетти высказался о борьбе с «Ювентусом» за скудетто.

«Я увидел очень зрелую команду, которая умеет рассуждать, в матче [с «Сампдорией» – 2:0], который мог стать сложным по многим причинам. Ребята использовали свою голову, они всегда оставались в игре.

Гонка [за чемпионство] никогда не обсуждалась. Даже без восьми побед подряд [«Ювентус»] – это одна из самых сложных команд для противостояния, одна из сильнейших. У них богатая история, отличный менеджмент – это одна из сильнейших команд Италии.

Квара слишком много думает? Думать очень важно. Конечно, он должен найти ритм и свежесть, за месяц до перерыва [на чемпионат мира] он испытывал проблемы со спиной. Он провел хороший матч», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.

«Наполи» сыграет против «Ювентуса» в 18-м туре Серии А. «Ювентус» занимает 2-ю строчку турнирной таблицы, отставая от «Наполи» на 7 очков.

Аллегри о матче с «Наполи»: «Они фавориты турнира, но «Юве» сосредоточен на том, чтобы преуспеть на дистанции»

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3 комментария

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Кокич
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Для Юве и Napoli неплохой тур выдался:
Милан 2:2
Интер 2:2
Лацио 2:2
Рома 2:2
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Пирс Морган
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Да будет великая заруба
+2
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Dmitriy6354
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А Аллегри всё таки подрывает пукан хейтерам. 14 на ноль 8 матчей. Неплохо. Вообщем, удачи!!!
+7
0
+7
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