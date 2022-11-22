Феликс хочет уйти из «Атлетико» зимой, но предложений по нему нет. Возможна аренда

хочет уйти из зимой, но предложений по нему нет.

Как пишет As, несколько клубов следят за ситуацией вокруг 23-летнего вингера, но никто из них не направлял запрос в «Атлетико».

Феликс уже сообщил мадридскому клубу, что хочет уйти зимой. Его разочаровал главный тренер команды . Кроме того, Жоау знает, что потерял статус важного игрока для «Атлетико», и больше не хочет мириться со сложившейся ситуации.

«Атлетико» не будет препятствовать уходу португальца, но не собирается продавать его дешево. На данный момент наиболее интересным вариантом для всех сторон видится аренда.

В этом сезоне Феликс отыграл 510 минут в 12 матчах . Полную статистику игрока, перешедшего в «Атлетико» за 126 млн евро, можно изучить здесь.