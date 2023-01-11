Индзаги о 2:1 с «Пармой»: «Предпочел бы не играть 120 минут. «Интер» смотрит в будущее с уверенностью»

Теги Интер Парма Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Футбол

Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Пармой» (2:1 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Тяжелый матч. Думаю, мы играли хорошо, но пропустили после единственного удара «Пармы», и ситуация усложнилась.

Я бы предпочел не играть 120 минут, но то же самое случилось в прошлом сезоне в игре с «Эмполи».

У нас ограничен выбор в полузащите, Мхитарян проявил дух, проведя третий матч за неделю. Но мы движемся дальше и смотрим в будущее с уверенностью», – сказал главный тренер «Интера».

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3 комментария

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Совесть Черданцева
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Это на вас Буффон так повлиял?
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bostonKG
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Хз, при Индзаги Интер превратился в Лацио
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Palacio8
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А я предпочёл бы не видеть вчерашние потуги команды Индзаги.
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