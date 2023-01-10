«Интер» ни разу не пробил в створ ворот «Пармы» в 1-м тайме. У команды из Серии B 3 удара, все – в створ

Теги Интер Парма Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Д2 Италия Станко Юрич Футбол

«Интер» ни разу не пробил в створ ворот соперника в 1-м тайме матча Кубка Италии. 

Команда Симоне Индзаги уступает «Парме» из Серии B после 1-го тайма домашнего матча в рамках 1/8 финала Кубка (0:1). За первую половину игры миланцы нанесли два удара по воротам: один был заблокирован, после второго мяч пролетел мимо ворот. 

Игроки «Пармы» за первые 45 минут нанесли три удара по воротам хозяев, все они были точными. Станко Юрич открыл счет на 38-й минуте. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

4 комментария

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AC.Milan.Fan
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А где продажный наёмник турок, почему не играет ?
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Пирс Морган
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AC.Milan.Fan
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Парма выиграет ☝️ ...
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Кинглер
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Там на воротах великий Джиджи, интеристы просто знают что бить в створ нет смысла))
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