Ван Бастен о Вегорсте в «МЮ»: «Ситуация может стать опасной, если у вас много голландцев, а дела идут не очень хорошо. Вспомните «Барселону»

Марко ван Бастен высказался о возможном переходе в « ».

«Ситуация может стать опасной, если у вас слишком много голландцев, а дела идут не очень хорошо.

Такое можно было увидеть в «Барселоне», когда там было пять футболистов из Нидерландов. Это будет работать против вас. Тен Хагу следует быть осторожным.

У меня есть сомнения насчет Вегорста. Взгляните на Люка де Йонга – вот настоящий форвард, умеющий играть в воздухе. Я не думаю, что Ваут так уж силен в этом аспекте. Он может забить головой, но он больше работает за счет своего напора, своей силы», – отметил экс-нападающий сборной Нидерландов в интервью Ziggo Sport.

«МЮ» устно договорился о переходе Вегорста. «Бешикташ» отпустит форварда, только если найдет замену