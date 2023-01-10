Ван Бастен о Вегорсте в «МЮ»: «Ситуация может стать опасной, если у вас много голландцев, а дела идут не очень хорошо. Вспомните «Барселону»

Теги Манчестер Юнайтед сборная Нидерландов по футболу Марко ван Бастен премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Люк де Йонг Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Марко ван Бастен высказался о возможном переходе Ваута Вегорста в «Манчестер Юнайтед».

«Ситуация может стать опасной, если у вас слишком много голландцев, а дела идут не очень хорошо.

Такое можно было увидеть в «Барселоне», когда там было пять футболистов из Нидерландов. Это будет работать против вас. Тен Хагу следует быть осторожным.

У меня есть сомнения насчет Вегорста. Взгляните на Люка де Йонга – вот настоящий форвард, умеющий играть в воздухе. Я не думаю, что Ваут так уж силен в этом аспекте. Он может забить головой, но он больше работает за счет своего напора, своей силы», – отметил экс-нападающий сборной Нидерландов в интервью Ziggo Sport.

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10 комментариев

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stif 95
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Чейта все Вергоста гнать стали, еще больше хочу этот трансфер. Я так надеюсь на его переход 🙏🏻
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Леван Мкртчян
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Ответ Kaloyan Yalamov
Там их было не много, а столько сколько надо было - всего лишь трое. При чем не просто голландцы, а летучие ))
Так у МЮ с приходом Вегорста их тоже станет трое /// Дони, Маласиа и Вегорст.
Разница лишь в том, что те голландцы были действительно ’летучими’, а эти частенько улетучиваются на поле
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Alexander Yavriantz
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Экс игроки все под кайфом дают интервью? Каких ещё много голландцев? Один Донни в команде и то не игрок основы и похоже вылетел с травмой надолго. Ах да, Маласия ещё. Тоже неосновной пока.
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Kaloyan Yalamov
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Ответ Леван Мкртчян
А если у вас много голландцев и дела у вас идут очень хорошо, то вы Милан конца 80-х. Так что не принимается аргумент
Там их было не много, а столько сколько надо было - всего лишь трое. При чем не просто голландцы, а летучие ))
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corazón blanco
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Так у Юнайтед всего Маласиа и Ван де Бек голландцы, не так уж и много.
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Tristan...
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Ситуация может стать опасной, если слушать человека, по мнению которого правило офсайда нужно отменять...
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Джон Хартсон
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а разве в Юнайтед много голландцев?
пол-игрока вроде сейчас, извини, Донни.
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yarmuck
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Ответ Леван Мкртчян
А если у вас много голландцев и дела у вас идут очень хорошо, то вы Милан конца 80-х. Так что не принимается аргумент
Зато какие голландцы! Лучшие в мире!
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Леван Мкртчян
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А если у вас много голландцев и дела у вас идут очень хорошо, то вы Милан конца 80-х.
Так что не принимается аргумент
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Пирс Морган
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Ситуация еще опаснее, когда играет сборная Нидерландов, там бьются рекорды по желтым карточкам
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