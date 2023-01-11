Джейми О’Хара: «С Кейном «Сити» был бы лучше, чем сейчас. Холанд только заканчивает атаки, а Харри – одна из лучших «девяток» и «десяток» в мире»
Джейми О’Хара считает, что Харри Кейн подошел бы «Манчестер Сити» лучше, чем Эрлинг Холанд.
«Я постоянно наблюдаю за ним и не знаю, где были бы «шпоры» без Харри Кейна, потому что он играет каждую неделю.
Все говорят о Холанде в этом сезоне, потому что его показатель забитых мячей невероятен, но Харри Кейн тоже великолепно играет за «Тоттенхэм». Он забивает в среднем почти гол за игру.
Каждый раз, когда он выходит на поле, он забивает, и он также забивает голы любым способом – головой, как в матче с «Брентфордом», это было потрясающе. Он может забивать и из-за пределов штрафной. Я думаю, что он один из лучших нападающих в мире.
Я смотрю на Холанда и на «Ман Сити» и думаю, что если бы Харри Кейн играл за «Сити», то они как команда были бы лучше, чем сейчас.
Я знаю, что Холанд забивает невероятно много голов, но, на мой взгляд, Харри Кейн на самом деле лучше как игрок. Я думаю, что он одна из лучших «девяток» и «десяток» в мире.
Многие фанаты «Ман Сити» говорят, как хорош Холанд, но все, что он делает, – это заканчивает атаки. Но некоторые из них [фанатов] говорят, что «Сити» был бы лучше, если бы Харри Кейн играл за них», – сказал экс-полузащитник «Тоттенхэма».
Рассуждение типичного аутсайдера. Кто такой Джейми О’Хара? Чел вечно играл за отстой, мотался по арендам, ничем никогда себя не проявил. До Холанда ему как до Луны, только десятикратно. .
Но вот это словцо "только" его норовит произнести каждое ничтожество, что бы повысить свою самооценку, потому что в реальности этот О Хара - лузерище.
Ах уж это стадо хейтеров Рона, вы сами узнали себя в этом О Хара? Годами бубните себе под нос, да Рон "только" и мог замыкать... Но вам непонть, что бы замкнуть, нужно принять решение в десятые доли секунды, а таких в мире, кто это может сделать, их единицы.
Поэтому Рон и уникален, супербомбардир, киллер штрафной, мега звезда, ТОП номер 1 по забитым голам за всю историю.
Незря сейчас у него зарпалат 200 000 000 в год в течении двух сезонов. Миллиарды просмотров его презентации. Больше 1 000 000 000 только по контракту с Найк. И прочее, прочее, прочее...
Продолжайте изрыгать желчь, тявкайте погромче, а лучше нойте, у вас это хорошо получается.
Слава Рону! Супер мега звезда!
Cити остро нуждался в чистом завершителе, которого не стало после ухода Агуэро. Кейн, конечно, классный универсал, но есть большие сомнения, что на позиции чистого центрфорварда он будет круче Холанда.
А сыграть чуть ниже может человек 5, это не проблема. Плюс Холанд просто моложе и ему определенно есть куда расти. В игре головой, например, можно очень сильно прибавить, учитывая рост в 194 см. Тогда вообще киллер получится.