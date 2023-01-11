Джейми О’Хара: «С Кейном «Сити» был бы лучше, чем сейчас. Холанд только заканчивает атаки, а Харри – одна из лучших «девяток» и «десяток» в мире»

Джейми О’Хара считает, что Харри Кейн подошел бы «Манчестер Сити» лучше, чем .

«Я постоянно наблюдаю за ним и не знаю, где были бы «шпоры» без , потому что он играет каждую неделю.

Все говорят о Холанде в этом сезоне, потому что его показатель забитых мячей невероятен, но Харри Кейн тоже великолепно играет за «Тоттенхэм». Он забивает в среднем почти гол за игру.

Каждый раз, когда он выходит на поле, он забивает, и он также забивает голы любым способом – головой, как в матче с «Брентфордом», это было потрясающе. Он может забивать и из-за пределов штрафной. Я думаю, что он один из лучших нападающих в мире.

Я смотрю на Холанда и на «Ман Сити» и думаю, что если бы Харри Кейн играл за «Сити», то они как команда были бы лучше, чем сейчас.

Я знаю, что Холанд забивает невероятно много голов, но, на мой взгляд, Харри Кейн на самом деле лучше как игрок. Я думаю, что он одна из лучших «девяток» и «десяток» в мире.

Многие фанаты « » говорят, как хорош Холанд, но все, что он делает, – это заканчивает атаки. Но некоторые из них [фанатов] говорят, что «Сити» был бы лучше, если бы Харри Кейн играл за них», – сказал экс-полузащитник « ».