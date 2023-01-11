Джейми О’Хара: «С Кейном «Сити» был бы лучше, чем сейчас. Холанд только заканчивает атаки, а Харри – одна из лучших «девяток» и «десяток» в мире»

Теги Джейми О′Хара Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Джейми О’Хара считает, что Харри Кейн подошел бы «Манчестер Сити» лучше, чем Эрлинг Холанд.

«Я постоянно наблюдаю за ним и не знаю, где были бы «шпоры» без Харри Кейна, потому что он играет каждую неделю.

Все говорят о Холанде в этом сезоне, потому что его показатель забитых мячей невероятен, но Харри Кейн тоже великолепно играет за «Тоттенхэм». Он забивает в среднем почти гол за игру.

Каждый раз, когда он выходит на поле, он забивает, и он также забивает голы любым способом – головой, как в матче с «Брентфордом», это было потрясающе. Он может забивать и из-за пределов штрафной. Я думаю, что он один из лучших нападающих в мире.

Я смотрю на Холанда и на «Ман Сити» и думаю, что если бы Харри Кейн играл за «Сити», то они как команда были бы лучше, чем сейчас.

Я знаю, что Холанд забивает невероятно много голов, но, на мой взгляд, Харри Кейн на самом деле лучше как игрок. Я думаю, что он одна из лучших «девяток» и «десяток» в мире.

Многие фанаты «Ман Сити» говорят, как хорош Холанд, но все, что он делает, – это заканчивает атаки. Но некоторые из них [фанатов] говорят, что «Сити» был бы лучше, если бы Харри Кейн играл за них», – сказал экс-полузащитник «Тоттенхэма».

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18 комментариев

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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Alex Zet
"Холанд только заканчивает атаки" Рассуждение типичного аутсайдера. Кто такой Джейми О’Хара? Чел вечно играл за отстой, мотался по арендам, ничем никогда себя не проявил. До Холанда ему как до Луны, только десятикратно. . Но вот это словцо "только" его норовит произнести каждое ничтожество, что бы повысить свою самооценку, потому что в реальности этот О Хара - лузерище. Ах уж это стадо хейтеров Рона, вы сами узнали себя в этом О Хара? Годами бубните себе под нос, да Рон "только" и мог замыкать... Но вам непонть, что бы замкнуть, нужно принять решение в десятые доли секунды, а таких в мире, кто это может сделать, их единицы. Поэтому Рон и уникален, супербомбардир, киллер штрафной, мега звезда, ТОП номер 1 по забитым голам за всю историю. Незря сейчас у него зарпалат 200 000 000 в год в течении двух сезонов. Миллиарды просмотров его презентации. Больше 1 000 000 000 только по контракту с Найк. И прочее, прочее, прочее... Продолжайте изрыгать желчь, тявкайте погромче, а лучше нойте, у вас это хорошо получается. Слава Рону! Супер мега звезда!
Ну, Рон так то сильно пофункциональнее Холанда в его возрасте был, но Холанд в свою очередь лучше как киллер в штрафной для своего возраста, а может и на уровне пикового Рона
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Леван Сиукаев
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** не знаю, где были бы «шпоры» без Харри Кейна**. А с Кейном то где шпоры? я что то пропустил,и тотенхем стал чемпионом? или ЛЧ взял? расположились в таблице рядом с фулхемом и брайтоном,думаю и без Харри где то там бы и тусовались.
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Бобур Кудратуллаев
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Ну Сити и нужен был чисто завершитель атак и они получили самого лучшего, а чуть позади там есть кому поиграть
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Ivan Vilkov
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Альварес есть молодой в придачу к Холланду. Зачем им 30-летний Кейн теперь?
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Alex Zet
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"Холанд только заканчивает атаки"

Рассуждение типичного аутсайдера. Кто такой Джейми О’Хара? Чел вечно играл за отстой, мотался по арендам, ничем никогда себя не проявил. До Холанда ему как до Луны, только десятикратно. .
Но вот это словцо "только" его норовит произнести каждое ничтожество, что бы повысить свою самооценку, потому что в реальности этот О Хара - лузерище.
Ах уж это стадо хейтеров Рона, вы сами узнали себя в этом О Хара? Годами бубните себе под нос, да Рон "только" и мог замыкать... Но вам непонть, что бы замкнуть, нужно принять решение в десятые доли секунды, а таких в мире, кто это может сделать, их единицы.
Поэтому Рон и уникален, супербомбардир, киллер штрафной, мега звезда, ТОП номер 1 по забитым голам за всю историю.
Незря сейчас у него зарпалат 200 000 000 в год в течении двух сезонов. Миллиарды просмотров его презентации. Больше 1 000 000 000 только по контракту с Найк. И прочее, прочее, прочее...
Продолжайте изрыгать желчь, тявкайте погромче, а лучше нойте, у вас это хорошо получается.

Слава Рону! Супер мега звезда!
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llolishe
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Леви не дурак)Уйдет Кейн-во что превратится ТТХ?Слишком ценный игрок для шпор
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DarkJune
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Поздновато пить Боржоми.
Cити остро нуждался в чистом завершителе, которого не стало после ухода Агуэро. Кейн, конечно, классный универсал, но есть большие сомнения, что на позиции чистого центрфорварда он будет круче Холанда.
А сыграть чуть ниже может человек 5, это не проблема. Плюс Холанд просто моложе и ему определенно есть куда расти. В игре головой, например, можно очень сильно прибавить, учитывая рост в 194 см. Тогда вообще киллер получится.
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Александра Александрова
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Холанд на бошку сильнее Кейна ! Да ещё есть и бриллиант Альварес и они куплены , дешевле чем Ттх просил за одного Кейна )) пусть теперь впаривают кому хотят , но ему походу до конца жизни играть за Ттх) на самом деле Сити красавцы выдержали нужную паузу и закрыли важные позиции в атаке !
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Гусейн Магомедрасулов
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Хари может сейчас лучше в подыгрыше, но он как девятка не будет на уровне Холланда. А вот Холланд со временем может разнообразит свою роль в команде.
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Vlad Vladimirovich
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Он что не видел забеги Холланда и его длинющие ноги🤦🏻‍♂️ Да Кейн нравится больше, но и Норвежец не совсем столб
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corazón blanco
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Ну тут даже и не поспоришь, все абсолютно так.
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Football poet
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А ведь он прав! Кейн по факту сейчас самый «Гвардиолавский» нападющий в мире, в этой системе он был бы ИДЕАЛЕН, как и СИТИ!
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Schiaff1no
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Ответ Кирилл Голивец
Что это за Скарлетт, блин? У Кейна и близко нет такой скорости рывка за спину
Такого рывка за спину ни у кого в мире нет
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Кирилл Голивец
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Что это за Скарлетт, блин? У Кейна и близко нет такой скорости рывка за спину
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Mark Safaniev
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Ответ Donald J. Trump
Ничего станет лучшим бомбардиром в истории ТТХ и уйдёт в уважаемый клуб, а не в Сити
В Зенит?
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placide
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В конце насчёт десятки перегнул конечно
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mr.snooker
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Ответ Donald J. Trump
Ничего станет лучшим бомбардиром в истории ТТХ и уйдёт в уважаемый клуб, а не в Сити
🤡
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Donald J. Trump
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Ничего станет лучшим бомбардиром в истории ТТХ и уйдёт в уважаемый клуб, а не в Сити
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