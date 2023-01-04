Пиоли о победе над «Салернитаной»: «Маленький шаг «Милана» на пути к большим целям. Леау доказал, что может быть чемпионом»

подвел итоги матча с «Салернитаной».

«Милан» одержал победу в гостях (2:1) в 16-м туре Серии А. Рафаэл Леау отличился на 10-й минуте, Сандро Тонали – на 15-й. Федерико Бонаццоли ответил одним голом на 83-й минуте.

«Мы провели хорошую игру, но есть много моментов, в которых еще можно прибавить. Мы хорошо начали, но не смогли закончить игру раньше.

Тем не менее, победа была очень важна. Мы хорошо поработали, хотя некоторые товарищеские матчи прошли не так, как мы хотели. Но это лишь маленький шаг, который мы должны были сделать, чтобы двигаться к большим целям», – сказал главный тренер « ».

Отдельно Пиоли высказался об игре .

«Я говорил с ним о том, что процесс его роста в «Милане» еще не закончен. Я вижу, что он счастлив и хочет остаться здесь.

Сегодня он доказал, что может быть чемпионом. Он работал стабильно и с правильным отношением», – добавил Пиоли в интервью Sky Sport.

«Милан» занимает второе место в таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков.

Леау забил 7-й гол в сезоне Серии А. Больше лишь у Арнаутовича и Осимхена