Удары головой Калулу и Рожера, гол Побеги с паса Леау и добивание Абрахама на 93-й: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Рома»

« » сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в 17-м туре Серии А.

открыл счет на 30-й минуте, забив головой в падении после подачи с угла поля. с передачи увеличил счет на 77-й, с левой отправив мяч в правый от вратаря угол.

Рожер Ибанес ударом головой отыграл один гол на 87-й минуте при розыгрыше углового. после подачи со штрафного сравнял счет на 93-й минуте, сыграв на добивании.

Голы и другие моменты матча смотрите в видеообзоре.