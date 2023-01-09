Удары головой Калулу и Рожера, гол Побеги с паса Леау и добивание Абрахама на 93-й: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Рома»

Теги Рома Милан серия А Италия Тэмми Абрахам Рафаэл Леау Рожер Ибанес Пьер Калулу Томмазо Побега Футбол

«Милан» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в 17-м туре Серии А.

Пьер Калулу открыл счет на 30-й минуте, забив головой в падении после подачи с угла поля. Томмазо Побега с передачи Рафаэла Леау увеличил счет на 77-й, с левой отправив мяч в правый от вратаря угол. 

Рожер Ибанес ударом головой отыграл один гол на 87-й минуте при розыгрыше углового. Тэмми Абрахам после подачи со штрафного сравнял счет на 93-й минуте, сыграв на добивании.

Голы и другие моменты матча смотрите в видеообзоре.

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